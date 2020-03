Coronavirus : la mairie et les habitants organisent des actions solidaires à Ornans

Alors que les restrictions de confinement lié à l'épidémie de coronavirus s'endurcissent, la ville d'Ornans organise des actions de solidarité. L'objectif : garder du lien social et éviter de délaisser les personnes les plus isolées.

La livraison hebdomadaire de panier de courses

Depuis quelques jours, la mairie d’Ornans met en place la livraison hebdomadaire de panier de produits de première nécessité. « Deux paniers ont déjà été livrés et nous avons déjà six commandes pour cette semaine », raconte Claire Bouvet, chargée de communication à la mairie d’Ornans.

Ce service s’adresse aux personnes les plus isolées et dans l’incapacité de sortir pour faire leurs achats. Les personnes âgées et seules, les personnes en situation de handicap ou encore les personnes atteintes du covid-19 sont concernées. « Tout le monde ne peut pas être bénéficiaire, car ce sont les agents municipaux qui réalisent les livraisons, et nous avons peu de main-d’œuvre », explique Claire Bouvet.

Pour remplir les paniers de denrées, la mairie est en partenariat avec le magasin Attac d’Ornans qui confectionne les paniers. « Les commandes sont prises par téléphone, par les agents municipaux, puis elles sont transférées au magasin qui prépare le panier. Une fois prête, la commande est récupérée et livrée par nos agents municipaux », explique la chargée de communication de la mairie.

Le magasin Super U d’Ornans va également participer à cette initiative en donnant leurs produits aux dates courtes. « La solidarité arrive vraiment de tous les côtés », confie Claire Bouvet.

Garder du lien social malgré le confinement

En lien avec le service de livraison, la municipalité met en place un système de parrainage afin de conserver du lien social entre les habitants de la commune et les personnes isolées. Des agents de la mairie et des Ornanais bénévoles appellent régulièrement les personnes qui le souhaite. « L’idée, c’est d’appeler les gens pour savoir s’ils vont bien, prendre de leurs nouvelles et en profiter pour savoir s’ils ont besoin de quelque chose », commente Claire Bouvet.

Si on ne se serre pas les coudes, ça va être compliqué – Claire Bouvet

À Ornans, tout le monde y met du siens pour aider durant cette situation de crise sanitaire. Les Ornanais ont pris l’initiative de créer un réseau solidaire via le réseau social What’s App. Une cinquantaine de personnes sont déjà mobilisés sur le réseau solidaire. « Ornans est une petite ville, les gens prennent soin les uns et des autres », rapporte Claire Bouvet.

Sur ce réseau, les habitants d’Ornans communiquent sur différents sujets : la diffusion d’informations locales ou nationales, des conseils jardinage ou encore la recherche de solutions pour organiser la vie de la commune en situation de confinement. « On s’entraide et on fait au mieux pour que tout le monde traverse la crise dans les meilleures conditions », affirme Claire Bouvet.

La ville d’Ornans appel les habitants qui connaissent des personnes isolées, qui souhaitent faire partie du système de parrainage ou qui auraient des idées à mettre en place à contacter la mairie au 03 81 62 40 30.

à lire aussi Coronavirus : la mairie de Saône met en place une cellule de crise pour les personnes isolées