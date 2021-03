Coronavirus : la maison de quartier Est de Châteauroux offre des porte-clefs aux gendarmes pour les remercier

Ne pas oublier l'engagement de ceux qui ont été en première ligne pendant la crise du Covid-19 et ce depuis le premier confinement. C'est l'obectif de la maison de quartier Est de Châteauroux. Alors pour remercier les soignants, les pompiers mais aussi les autres corps de métiers auxquels on pense moins comme les pompes funèbres, la collecte des déchets ou encore les gendarmes... Une vingtaine de femmes bénévoles âgées de 60 à 80 ans ont participé à la confection de 1 000 porte-clefs.

En tout 1 000 porte-clefs ont été confectionnés par les bénévoles de la maison de quartier Est de Châtearoux pour être offerts aux acteurs qui ont oeuvré pendant le Covid-19. © Radio France - Kathleen Comte

Sur ces porte-clefs trois petites phrases ont été cousues : "La vie est faite de petits bonheurs", "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" et "Des rues plein la tête, des étoiles plein les yeux". Des petits adages qui font chaud au coeur du lieutenant Raphaël Saudrais qui dirige le peloton motorisé de Chateauroux : "Je suis vraiment touché par ces petites inscription et ça va toucher l'ensemble de mes militaires. Je vais le mettre sur mes clefs de bureau, comme ça tous les matins j'aurai une pensée pour cette belle maison de quartier Est de Châteauroux qui nous a apporté son soutien et je pense qu'on en a tous besoin."

Le colonel Prunier, commandant de groupement de gendarmerie départementale de l'Indre et responsable des gendarmes du département est également touché : "Je tenais à les remercier énormément pour ce geste qui me touche particulièrement." Selon le colonel, il y a eu une différence entre les deux confinements sur la mobilisation des Français envers les acteurs qui ont oeuvré pour lutter contre le Covid-19 : "Au début du premeir confinement, il y a eu beaucoup de gestes de sympathie à l'encontre de l'ensemble des forces contribuant à faire que ce virus soit contenu au maximum. On se souvient tous des applaudissements envers le personnel soignant. C'est vrai que pendant le deuxième confinement ça a été un peu perdu de vue et donc ce geste très fort nous rappelle qu'on continue de penser à l'ensemble des personnes qui travaillent à cette mission difficile et on est tous touchés."

"Le porte-clef peut paraître banal mais c'est l'objet qu'on a toujours sous la main et donc c'est celui auquel on pense en permanence. C'est donc une façon simple de se souvenir de ce moment-là" (colonel Prunier, responsable des gendarmes de l'Indre)

De leur côté, Valérie Baudouin et Nathalie Dufloux, toutes les deux animatrices adulte de la maison de quartier Est, ont tenu à remercier tous ces acteurs y compris les gendarmes de la caserne Charlier : "On est venues vous dire un grand merci pout tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous avez fait lors du premier confinement et pout tout ce que vous faites encore. Et donc on tenait à offrir ces petits porte-clefs en guise de remerciements [...] C'est leur coeur que nos bénévoles ont mis dedans. Nous aussi on y a mis notre coeur. Ça fait plaisir de voir que les personnes en face sont satisfaites et ne se sentent pas seules."

En tout, une vingtaine de bénévoles, toutes des femmes âgées entre 60 et 80 ans, ont participé à la confection de 1 000 porte-clefs depuis le premier confinement. Ces porte-clefs doivent encore être distribués à l'hôpital de Châteauroux, à quelques Ehpad et à plusieurs Infirmières libérales.