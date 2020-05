Déconfinement : la maison médicale de garde d'Alès relocalisée près des urgences du centre hospitalier

Pour faciliter et sécuriser la permanence des soins les soirs et le week-end, les acteurs de santé du bassin alésien ont décidé de relocaliser la maison médicale de garde à proximité des urgences de l'hôpital d'Alès.

À partir de ce jeudi 20h, les patients pourront venir consulter un médecin généraliste sur les plages horaires habituelles de la Maison Médicale de Garde, dans un local dédié proche de l’entrée des urgences de l’hôpital. Ce centre sera ouvert de 20h à minuit en semaine, de 9h à minuit le samedi et de 8h à minuit, le dimanche et les jours fériés.

Une implantation pérenne envisagée sur le site du centre hospitalier d'Alès

Un projet d’implantation à plus long terme est d'ores et déjà envisagé, pour accueillir de façon pérenne la Maison Médicale de Garde sur le site du Centre Hospitalier. Elle est accessible par la route d’accès aux Urgences de l’Hôpital (chemin des potences). Un parking est à disposition et les patients de la Maison Médicale sont invités à suivre la signalétique spécifique.