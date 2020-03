Coronavirus : la maladie ne perturbe pas la collecte des Restos du Coeur dans le Puy-de-Dôme

Il y a quelques jours, sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne, le président des Restos dans le Puy-de-Dôme n'était pas pessimiste mais craignait l'influence du coronavirus sur la collecte. "On peut craindre que les consommateurs viennent moins nombreux dans les magasins, parce qu'il y a une certaine forme de psychose. S'ils viennent faire des provisions et que les chariots sont un peu plus chargés que d'habitude, j'espère qu'ils n'oublieront pas l'association qui est là." expliquait-t-il.

Ce samedi matin, ses craintes se sont révélées infondées en partie. En partie seulement car si on fait un détour dans les allées de cette petite surface de "hard discount" près de Clermont-Ferrand, on voit des rayons en partie vides. Les pâtes ont été dévalisées semblent-ils, à tel point qu'il ne reste plus que des spaghettis. Christophe, venu de Lezoux accompagner sa fille à un anniversaire, l'a constaté en faisant ses courses. "C'est vrai que ça a été difficile d'en trouver, il n'y a plus rien au rayon pâtes" raconte-t-il. Mais, cette ambiance de psychose ne l'a pas empêché de donner. "Je donne des couches pour bébé aussi. Mes enfants ont eu la chance d'avoir tout ce qu'il faut, je trouve que c'est important de le faire pour ceux qui en ont besoin."

Les rayons de pâtes vides dans un supermarché clermontois © Radio France - Mickaël Chailloux

Quelques défections dans les rangs des bénévoles

Daniel Jouffray, le responsable des collectes, affiche donc un sourire serein ce samedi matin. "Ce ne sera pas une collecte exceptionnelle, annonce-t-il, mais on se rapprochera des 130 tonnes collectées, quasiment à coup sûr." Preuve, selon lui, que l'épidémie n'a pas résigné les donneurs : dans cette petite surface qui draine une population qui n'a pas forcement toujours les moyens de donner, les Restos du Coeur avaient récolté 8 cagettes de 20 kg chacune en une matinée. "Les gens ont respecté notre demande de produits d'hygiène" se satisfait le clermontois. "On a eu quelques défections de bénévoles qui ont eu peur de l'épidémie, mais c'est marginal" tempère-t-il, une dizaine sur plus de 1 300 bénévoles.

Daniel Jouffray plutôt satisfait de la collecte 2020 des Restos du Coeur dans le Puy-de-Dôme Copier

La collecte avait lieu dans près de 110 magasins sur trois jours. Elle se poursuivra dimanche matin dans une dizaine de supermarchés à Clermont et dans le Puy-de-Dôme.