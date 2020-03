Coronavirus : la marche pour le climat annulé à Paris

Il n'y aura pas de Marche pour le climat samedi à Paris. Les organisateurs ont décidé d'annuler leur manifestation en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué, ils "considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour garantir la sécurité des participantes et des participants", malgré "la validation du trajet de la marche" par la préfecture de Paris. Les organisateurs doivent donner ce vendredi "les détails d'un dispositif alternatif de mobilisation".

Par ailleurs, Youth for climate Paris a également décidé d'annuler l'action "Résistance continue" du vendredi 13 mars. Le mouvement lycéen et étudiant pour le climat l'annonce également par communiqué. "Les décisions, réfléchies et encouragées par des épidémiologistes qui ont été annoncées nous ont poussés à prendre cette décision". "Nous avons préféré décaler l'action pour être plus efficaces un autre jour", ajoutent-ils