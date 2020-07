Coronavirus : La Mayenne dépasse légèrement le seuil d'alerte concernant le taux d'incidence

La Mayenne a dépassé légèrement le seuil d'alerte concernant le taux d'incidence du coronavirus dans la population, avec 50,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants détectés en sept jours, selon l'agence sanitaire Santé publique France (SpF) citée par l'Agence France Presse. Une campagne massive de tests a été lancée lundi dans le département.

En Mayenne, on a également observé un doublement du nombre de personnes hospitalisées, passé de huit il y a une semaine, à 16 au 14 juillet.

Santé Publique France précise qu'un délai pouvant aller jusqu'à 9 jours peut intervenir dans la remontée du nombre de cas par les laboratoires et agences régionales de santé, et que les données transmises sont provisoires et peuvent être corrigées ultérieurement.