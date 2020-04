Coronavirus : la médiathèque de Pornic collecte des témoignages de confinés

Cette collecte, l'équipe de la médiathèque de Pornic l'a baptisée "A la recherche du temps figé". En cette période où chacun est appelé à rester chez soi, où certains se sentent particulièrement isolés, l'idée est de créer du lien social en invitant les habitants de tous âges à raconter leur confinement via des dessins, des anecdotes, des billets d'humeur , des journaux de bord

Une vingtaine de personnes ont déjà envoyé des contributions. Agée de 13 ans et collégienne, Liza entend bien y participer en écrivant un texte. Elle a envie de raconter ce quotidien chamboulé.

C'est bizarre de ne pas sortir, de ne pas voir les copains, de faire le collège à la maison. On mangé à n'importe quelle heure, on est vraiment décalés et on passe nos journées avec nos parents" Liza, élève de 3ème à Pornic