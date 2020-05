Coronavirus : la messe de l'Ascension à la cathédrale d'Amiens, encore en mode "virtuel"

« Je rêverais bien sûr que ce soit la dernière messe » de ce type répond l'évêque d'Amiens, invité de France Bleu Picardie ce jeudi à 8h10. Monseigneur Olivier Leborgne célèbre la messe de l'Ascension dans la cathédrale d'Amiens sans public. Une messe retransmise en direct sur youtube.

Des messes en public pour la Pentecôte ?

Le conseil d'Etat a donné lundi 18 mai, 8 jours au gouvernement pour revoir sa copie concernant les lieux de culte. Pour le moment, les réunions, rassemblements y sont interdits et l'évêque d'Amiens garde le 2 juin en tête, date de la deuxième phase du déconfinement, tout en espérant que la reprise des messes en public puisse se faire quelques jours avant et donc pour la Pentecôte.

Ce qui fait la vie, c'est la relation

Olivier Levorgne explique avoir hâte de reprendre les messes en présence de fidèles parce que "ce qui fait la vie, c'est la relation. La santé est importante mais fondamentalement, la relation, c’est la vie. On a une chair, on a un corps. On a tous utilisé avec beaucoup de joie et on a goûté la pertinence des moyens numériques et visuels mais on se rend compte qu’il nous manque de nous voir de visage à visage, d’entendre nos voix en direct. On en a besoin profondément ».

Réflexion sur les mesures sanitaires

L'Eglise a déjà réfléchi de son côté aux mesures sanitaires à mettre en place et attend maintenant le cadre que fixera le gouvernement. Avant même le début du confinement, l'eau a été enlevée des bénitiers et la communion directement dans la bouche a été arrêtée.

Pour la reprise des messes, il faut penser à la distanciation sociale, aux flux des entrées et des sorties, aux gestes sanitaires à mettre en place dans les actes du culte qui amènent à se rapprocher précise l'évêque d'Amiens. "On sera extrêmement _rigoureux_. Je sais que les prêtres seront très responsables et les laïcs que j’ai nommés, seront très attentifs à toutes les mesures que nous demandera de mettre en oeuvre le gouvernement » assure monseigneur Olivier Leborgne qui dit aussi que le diocèse d'Amiens n'a pas été épargné par l'épidémie avec plusieurs prêtres touchés dont deux décès.