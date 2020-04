Coronavirus : la messe des Rameaux à suivre sur internet pour les catholiques du Vaucluse

Face aux impératifs de confinement, l'Eglise s'organise pour célébrer le dimanche des Rameaux qui marque l'ouverture de la Semaine sainte. Ce 5 avril marque l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, acclamé par la foule qui avait tapissé le sol de rameaux verts. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent du buis, de l'olivier ou du laurier, selon les régions, le dimanche des Rameaux.

Le diocèse d'Avignon annonce qu'il retransmettra la messe en vidéo sur youtube. De nombreuses paroisses ont choisi de la diffuser sur leur page Facebook. Notez qu'à Montfavet , la messe pourra être écoutée par téléphone en composant le 01 84 14 15 17 - Code 37 09 83# (appel non sur-taxé). Il en est de même pour Gordes (code 995054#) et Entraigues (code 011636#).

Des feuilles de messe à télécharger pour chanter à la maison

Le diocèse d'Avignon a recensé toutes les messes du Vaucluse sur son site et la manière de suivre les messes du dimanche des Rameaux. Voici un petit aperçu de ce qui est mis en place :

Archevêché : messe dimanche avec l’archevêque à 10h sur la chaîne youtube du diocèse. Vous pouvez télécharger la feuille de messe pour chanter à la maison. Bénédiction des rameaux en direct pendant la messe.

: messe dimanche avec l’archevêque à 10h sur la chaîne youtube du diocèse. Vous pouvez télécharger la feuille de messe pour chanter à la maison. Bénédiction des rameaux en direct pendant la messe. Paroisse Sacré-Cœur : messe dimanche (et tous les jours) à 18h30 par téléphone 01 84 14 15 17 puis le code 28 04 49# (appel non sur-taxé).

: messe dimanche (et tous les jours) à 18h30 par téléphone 01 84 14 15 17 puis le code 28 04 49# (appel non sur-taxé). Paroisse Saint-Agricol : dimanche à 10h30 messe en direct sur le Facebook de la paroisse. Rameaux disponibles à l’église et bénédiction des rameaux en direct pendant la messe.

: dimanche à 10h30 messe en direct sur le Facebook de la paroisse. Rameaux disponibles à l’église et bénédiction des rameaux en direct pendant la messe. Paroisse Saint-Ruf : messe en vidéo sur youtube. Rameaux disponibles à l’église ce samedi à 18h et dimanche à 10h.

Pour le diocèse d'Avignon, le site internet "priez chez toi" est un moyen d'aider les fidèles à prier et continuer de se former en restant chez soi."Ce site permet de profiter de ce temps sans sortie pour approfondir notre foi et revenir à l’essentiel. Il est un lieu de prière et de formation pour continuer de former une vraie communauté chrétienne et continuer de s’entraider dans ces temps difficiles."

La campagne du Denier de l'Eglise maintenue

Dans toutes les paroisses, le lancement de la campagne du Denier de l'Eglise est maintenu malgré le contexte de fermeture des églises. Comme l'explique le diocèse dans un communiqué "les obsèques sont toujours célébrées en respectant les règles demandées. Les moyens actuels de communication sont utilisés pour maintenir le lien avec la communauté paroissiale. Ainsi les prêtres disent la messe, proposent un temps de prière ou d'enseignement, par conférences téléphoniques, retransmissions sur Youtube ou Facebook. Or comme nous, ils devront faire leurs courses et régler leurs dépenses personnelles".