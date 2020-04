Coronavirus : un prêtre de Franois va diffuser la messe des Rameaux sur YouTube et Facebook

Avec l'épidémie de coronavirus, et le confinement qui empêche les fidèles d'assister aux traditionnelles messes, certains prêtres ont trouvé des solutions originales pour malgré tout, continuer de célébrer leurs homélies et les faire partager. C'est le cas du Père Anthony Chopart, prêtre à Franois. Depuis la mise en place du confinement, il ne peut plus accueillir les croyants à l'église. Il célèbre donc ses messes, seul, dans son oratoire.

Et avec la Semaine Sainte, et le dimanche des Rameaux qui arrive, il va diffuser sa messe sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Une expérience qu'il a commencée dès la mi-mars : et à sa grande surprise, ses paroissiens l'ont suivi. Ils sont une dizaine en semaine, une vingtaine le week-end à prier via les écrans. "J'ai reçu des messages de mes paroissiens pour me remercier. Facebook et YouTube, ce sont des médias, des outils qui nous aident beaucoup, alors que nous ne pouvons pas nous réunir, à nous réunri quand même. De là où nous sommes, nous pouvons nous unir dans une même prière", explique le prêtre.

Un dimanche des Rameaux particulier à cause du coronavirus

Ce dimanche des Rameaux, il le sait, va être très particulier : il n'y aura pas de buis béni ni de communion pour les croyants. Mais Anthony Chopard l'espère : cette diffusion sur les réseaux sociaux est un moyen de "garder un lien, d'entretenir la vie spirituelle des croyants."

Une messe des Rameaux aussi sur YouTube pour l'archevêque de Besançon

L’archevêque de Besançon, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret a prévu lui aussi de diffuser la messe des Rameaux sur YouTube, à partir de 10h.