Coronavirus : la Métropole niçoise propose un accompagnement psychologique et des ateliers de relaxation

Depuis fin janvier, les habitants de la Métropole Nice Côte d'Azur peuvent bénéficier d'un soutien par téléphone pour surmonter l'angoisse et le stress liés à la crise sanitaire. Des ateliers de relaxation et des groupes de parole sont également organisés.

Comment mieux vivre cette période de crise sanitaire? Comment accepter le couvre-feu, les confinements et toutes les restrictions liées au Covid-19. La métropole de Nice Côte d'Azur a mis en place un dispositif d'accompagnement psychologique. Une plateforme téléphonique d'écoute est active depuis fin janvier. Et en plus des psychologues et des coachs sportifs animent des ateliers de relaxation, de sophrologie ou encore d'art-thérapie. Des équipes se déplacent à la demande des maires dans les différentes communes de la métropole niçoise.

Des ateliers très appréciés à Gilette

Depuis le début du mois de mars, des séances sont proposées le lundi dans la salle des mariages de la mairie de Gilette. Une quarantaine de personnes sont inscrites pour participer à ces ateliers de relaxation et de sophrologie. Ces moments sont très attendus et très appréciés des habitants explique Sabrina Morina de la mairie.

ça permet de se rassembler, de partager, de retrouver du lien social

Lundi dernier, Nathalie, Annie, Géraldine ont pu participer à un cours de stretching puis de sophrologie. Cette initiation a conquis les habitantes de Gilette. "Cela m'a permis de me relaxer, de me détendre, ça fait un bien fou dans ce contexte de crise sanitaire" explique Nathalie et Géraldine. Un psychologue de la ville de Nice et un coach sportif ont animé les séances à Gilette. Pour respecter les gestes barrières et les contraintes sanitaires, les séances se font par petit groupe de 5 personnes. Les tapis de sol sont désinfectés avant et après chaque atelier explique la coach Claire Soyer. Pour la Niçoise, ces ateliers sont aussi une belle aventure. Avant j'étais coach sportif dans le complexe Jean Médecin à Nice explique Claire Soyer, mais avec le Covid-19, les salles de sport sont fermées. D'autres missions sont arrivées comme travailler pour la cellule d'accompagnement psychologique".

Du soutien aussi dans la vallée de la Vésubie suite à la tempête Alex

Claire Soyer intervient aussi à St Martin-Vésubie aux côtés des sinistrés de la tempête Alex. La coach explique que "les habitants de St Martin sont très demandeurs de séance de sport, ça leur permet de se vider la tête et de penser à autre chose". Des équipes interviennent à St Martin Vésubie chaque semaine.

Depuis fin janvier, une vingtaine d'ateliers de sophrologie, de relaxation ou encore de réveil musculaire ont eu lieu dans différentes communes de la métropole niçoise à Nice, Falicon, Belvédère, Gilette et St Martin Vésubie. Et près de 350 appels ont été passés à la cellule de soutien téléphonique.

En cas de besoin de soutien vous pouvez contacter le 04 97 13 52 88 ou écrire un mail à soutienmetropolitain@nicecotedazur.org