Coronavirus : la montagne, destination phare de l'été ?

"Ma sœur a un appartement ici, et vu la situation sanitaire, on s'est dit que c'était mieux de venir en montagne pour prendre l'air" justifie Steeve, 43 ans, accompagné de sa femme et de ses deux fils. Cette famille venue du Gard a changé ses plans. Plus de camping sur la côte d'Azur mais l'air pur des Alpes isérois.

"On a réussi à combler le désir des gens de s'aérer avec le respect des distances de sécurité et le port du masque" - Eric Bouchet, directeur de l'office de tourisme des Deux Alpes.

C'est aussi le cas pour Jean-Luc, 63 ans, et son épouse. Ce couple de retraités vient de Provence et avait besoin d'un bol d'air "après deux mois de confinement, même on est pas malheureux avec le soleil et la piscine à la maison" note Jean-Luc. Déborah, 37 ans, de Clermont-Ferrand, avait "prévu ces vacances bien avant le confinement". Parce qu'elle aime la montagne. "Tous les ans nous partons à la montagne avec mon mari et mon fils" continue-t-elle.

Le cadre offert par la station des Deux Alpes, avec vue sur le village de Venosc en contrebas et le massif des Ecrins, a séduit plus d'un touriste. © Radio France - Bastien Thomas

Des réservations à la dernière minute

"C'est que ça, tous les jours" explique Albin Mounier, directeur de l'hôtel familial du même nom. Le plus vieux de la station : 142 ans. A tel point que lu aussi a du modifier son plan de bataille. "On avait prévu des effectifs réduits de 15 à 20% pour cet été. Mais avec la demande, j'ai été obligé, c'est positif bien sûr, de réembaucher" poursuit-il. "C'est un signe que l'on va passer une potentielle bonne saison" dit-il encore.

L'hôtel 4 étoiles Mounier est le plus vieux de la station des Deux Alpes. 142 ans d'ancienneté. © Radio France - Bastien Thomas

Eric Bouchet, le directeur de l'office de tourisme des Deux Alpes, fait aussi un premier bilan positif pour la saison d'été 2020. "On est à 3% de moins que l'année dernière à la même période. Sauf que cette année il y a le covid. Et on est déjà complet pour le mois d'août" explique Eric Bouchet. "On a globalement trois types de clients. Le premier ce sont les habitués. Ensuite des gens qui viennent plutôt l'hiver et qui là reviennent l'été. Et enfin des personnes que l'on avait jamais vu" explique-t-il. "Les gens ont envie d'aventure, de plein air, de découvrir l'Oisans et ses environs" note Eric Bouchet, qui a vu passer de nombreux nouveaux clients curieux de savoir tout ce qu'il est possible de faire en montagne l'été.

Paradoxalement, il y a très peu d'étrangers, du moins beaucoup moins que les années précédentes. Nous avons pu croiser quelques Belges, Néerlandais ou Anglais sur la route pour monter aux Deux Alpes. "La clientèle est majoritairement française. C'est évident, c'est les frontières, c'est l'effet covid, de manière directe ou indirecte" analyse Albin Mounier.

Eric Bouchet, directeur de l'office de tourisme des Deux Alpes. © Radio France - Bastien Thomas

Des vacances sous le signe des règles sanitaires

Dans cette période de crise sanitaire, "tous les professionnels de la station se sont rassemblés autour d'un label "To be safe" (Etre en sécurité), ce qui rassure les clients" explique Eric Bouchet. "Même si la majorité des gens comprennent les règles, certains n'ont pas envie d'être embêté pendant leurs vacances. Il y en a aussi d'autres qui sont vraiment très inquiets, et il faut les respecter" dit-il.

Steeve et sa famille ont tous leur masque dans la poche. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en vacances qu'ils vont changer leur comportement. "On le mettait déjà avant dans les lieux clos, ce n'est pas la nouvelle réglementation à venir qui nous a fait le porter ou non" détaille-t-il. Jean-Luc l'a autour du cou. "On est des gens à risque donc on le met. Ça ne nous dérange absolument pas de le porter en vacances. A vrai dire, on est plutôt énervé de voir certains ne pas le mettre" regrette-t-il.

Aux Deux Alpes, la sécurité sanitaire est donc une question prise au sérieux. "S'il y a du non-respect, on peut compter sur le soutien de la police municipale et de la gendarmerie" précise le directeur de l'office de tourisme. Une campagne de dépistage a même été mise en place pour tous les cas suspects sur le domaine. "Aucun test n'a révélé de cas positif" conclut-il.