Coronavirus : "la mort de mon premier adjoint est un scandale d'Etat !"

Olivier Dosne, le maire de Joinville-Le-Pont ne mâche pas ses mots. Pour lui, le décès de son premier adjoint est "un scandale d'Etat" et il compte bien mener des actions afin qu'une telle pandémie ne se reproduise plus jamais.

Agé de 74 ans et 1er adjoint à la mairie de Joinville-Le-Pont (Val de Mrane) Jean-jacques Gressier est décédé samedi après avoir contracté le Covid 19. Il avait été admis quelques jours auparavant à l’hôpital de Créteil.

Il a été contaminé lors des élections

Pour le maire (Les Républicains) Olivier Dosne, cela ne fait aucun doute : il a été contaminé le 15 mars, lors des élections du premier tour des Municipales. "Des cas ont commencé à être identifiés la semaine précédente les élections, et selon moi, l’Etat et l’ARS étaient très informés de la présence de la maladie sur le territoire. Bien avant l’élection qu’il aurait fallu annuler".

C’est un scandal d’Etat !

"Cette situtation rappelle la canicule de 2003 et la catastrophe de Tchernobyl avec sa ligne Maginot supposée" explique Olivier Dosne. "Une fois de plus, les moyens n’ont pas été mis en place alors que la pandémie chinoise existait déjà. On savait très bien que cela allait arriver et les moyens n’ont pas été mis en place dès le début de l’année. L’Etat n’était pas prêt : il aura l’occasion d'en reparler dans quelques mois. Il y aura certainement des grands débats et des procès. Il n’était pas prêt alors qu’il aurait eu le temps de réagir sur les tests et les moyens de protection".

Le gouvernement a pourtant mis des moyens de protection : gel hydroalcoolique à l’entrée, marqueurs au sol pour respecter la distanciation sociale, etc… Insuffisant selon l'élu LR :"Vous pouvez interviewer les autres maires : cela a été très très compliqué de récupérer des gels hycdroalcooliques, des moyens de protection : il n’y en avait déjà plus à ce moment-là. Une fois de plus, des effets d’annonce, sans moyens mis au bout. Chacun a dû faire avec le système D et je tire vraiment mon chapeau aux administrations qui ont pu permettre quand même le bon déroulement des votes dans des conditions loin d’être parfaites".

Je souhaite imposer le port du masque dans ma ville

J’envisage de prendre prochainement un arrêté comme l’a fait la ville de Sceaux (Hauts de Seine), imposant le port de masque, confie le maire de Joinville.

Olivier Dosne compte rejoindre les groupes qui se constituent, "avec notamment mes amis médecins, qui sont dans la commission de santé avec moi, je pense à plusieurs ministres, ancien ministres de la santé qui sont en train de demander des comptes pour qu’on n’est plus jamais ça, parce que la France, c’est quand même le pays de Pasteur".

"On ne peut pas imaginer qu’une chose pareille puisse à nouveau se produire. Cela a été anticipé à l’époque par Roseline Bachelot, par Xavier Bertrand, et malheureusement, une fois de plus pour des raisons comptables, on retire les mis en place qui coutaient plusieurs milliards, mais aujourd’hui on a 300 à 500 milliards sur le tapis pour compenser ces erreurs. Avec des professionnels de santé qui ont été envoyé à l’abattoir".

Cela pose la question de l’exposition et des risques pour les élus de terrains. A Drancy, deux conseillers sont également décédés du coronavirus. "Etre élu, c’est s’exposer aux risques, pour protéger sa population. Il fait avec ses moyens ; Il va voir ses habitants, il va dans les ehpads, organise du portage de repas, c’est un bénévole. Et j’en profite pour remercier tous les bénévoles qui nous rejoignent dans nos villes".

Je suis au téléphone toute la journée avec mon téléphone et mon ordinateur, en visioconférence, avec les hôpitaux, les ephads, les joinvillais, les particuliers que l’on rassure. On est une sorte de samu local dédié à la population, on est pourvoyeur de solutions, et de solutions extrêmement concrêtes, avec les moyens que nous avons.

