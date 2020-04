Coronavirus : la mortalité en Île-de-France bondit au mois de mars

57 441 décès ont été enregistrés en France pour le mois de mars contre 52 011 il y a un an à la même période relève l'Insee, dans le bilan hebdomadaire réalisé par l'Institut pendant l'épidémie de Covid-19. Cependant, ajoute l'Insee, "ce nombre de décès reste inférieur à la même période en 2018 (58 641 décès en France), année où la grippe saisonnière était encore virulente au mois de mars."

Un bond de la mortalité en Île-de-France

Si l'on rentre dans les détails, notamment en fonction des régions, l'Insee précise que la mortalité a fait un bond de 39% dans le Grand Est et l'Île-de-France où l'épidémie est la plus virulente, entre le 1er et le 30 mars 2020 par rapport à la même période en 2019. À l'échelle des départements, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine sont les deux territoires franciliens les plus touchés par une hausse de la mortalité.

En Île-de-France, la hausse des décès reste vive entre le 28 mars et le 3 avril avec une augmentation de 41 % par rapport aux sept jours précédents. Elle ralentit néanmoins dans deux départements franciliens : en Seine-Saint-Denis (+47 % contre 73 % la semaine précédente) et à Paris (+18 % contre 50 %).

Des chiffres encore plus sombres début avril

Si l'on considère les chiffres au 3 avril, il y a 63 142 décès à cette date, en France, contre 53 596 entre le 1er mars et le 3 avril 2019 et 59 780 à la même période en 2018. Ce sont les mêmes régions et les mêmes départements qui enregistrent les plus forts excédents de décès par rapport à l'an dernier. En revanche, l'augmentation est encore plus marquée dans le 93 (+82 %), les Hauts-de-Seine (+79 %) et le Val-d'Oise (+57 %).