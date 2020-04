Coronavirus : la polémique enfle autour du traçage numérique

"Vous en avez surement entendu parler" a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution lundi 13 avril, en faisant référence à l'application "Stop Covid" qui doit être mise en place d'ici le 11 mai, date choisie pour le début de la sortie du confinement. Un outil numérique installé sur téléphone portable qui permettrait, via une connexion bluetooth, d'être informé, en cas de contact dans la rue ou les commerces avec un malade du Covid-19. Un programme développé à l'échelle européenne, et piloté en France par l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA).

Mais beaucoup de questions entourent la mise en place de l'application. Comment seront utilisées les données ? Y'a-t-il un risque d'atteinte à la vie privée ? Des interrogations au cœur de l'audition ce jeudi du ministre de l'intérieur Christophe Castaner par les sénateurs.

Une démarche volontaire et anonyme

Jusqu'ici, le gouvernement tente de rassurer. Les malades du Covid-19 ne seront pas obligés d'installer l'application, tout se fera sur la base du volontariat. Les données de leur côté seront anonymisées et conservées sur une courte durée. "_La première condition, c'est de faire en sorte que les solutions éventuellement déployées le cas échéant respectent l'ensemble de nos lois, règlements, mais également de nos valeurs, en terme de libertés publiques et de protection de la vie privé_e" a déclaré devant les sénateurs le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O.

Un débat mais pas de vote au Parlement

Mais jusqu'ici, les contours exacts de l'application ne sont pas connus. Ils devraient l'être dans les jours à venir puisque le projet sera examiné par les parlementaires le 28 avril à l'Assemblée Nationale, le 29 au Sénat. L'examen restera à l'état de débat, puisque députés et sénateurs ne pourront pas voter sur le texte. L'annonce a notamment provoqué la colère du secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts Julien Bayou.

Le traçage numérique, un outil limité

L'application Stop Covid ne sera, quoiqu'il arrive, pas la solution à tous les problèmes mais bien un complément aux gestes barrières ou encore au port du masques et aux tests de dépistage. Devant les sénateurs, le président du conseil scientifique Covid-19 Jean-François Delfraissy n'a pas dit autre chose : "L’outil numérique n’est qu’un élément parmi d’autres (...) il ne réglera pas tout".

Un outil également limité par les différences d'accès au numérique. Ceux qui n'ont pas de téléphone portable ou ceux qui résident dans les zones blanches par exemple se retrouveraient de fait exclus du projet. Récemment, une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford et publiée dans la revue Science, a pourtant conclu que l'application doit être massivement utilisée pour être utile dans la lutte contre le Covid-19. "Nous estimons que _près de 60% de la population aurait besoin d'utiliser l'application pour qu'elle ait un impact significatif_", explique à franceinfo Christophe Fraser, co-auteur de l'étude.