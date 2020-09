Coronavirus : la police clermontoise intensifie les contrôles pour faire respecter le port du masque

À pied ou à vélo, les policiers patrouillent dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Une à deux fois par semaine, les forces de l'ordre mènent des contrôles spécifiques sur le port du masque obligatoire.

Pas de contraventions systématiques

"Vous voyez, là, en vingt minutes, on a mis trois contraventions à 135 euros" lance la commissaire Anne-Emmanuelle Pasquier, qui dirige les unités de voies publiques dans le centre-ville de Clermont-Ferrand.

On s'adapte en fonction des gens, on fait à la fois de la pédagogie, de la prévention et on verbalise quand c'est nécessaire

Avec son équipe, la policière patrouille dans les ruelles du cœur historique et arrête les piétons sans masque. Toutefois, les amendes ne sont pas automatiques. "On s'adapte en fonction des gens, on fait à la fois de la pédagogie, de la prévention et on verbalise quand c'est nécessaire" explique la commissaire. Beaucoup ne sont pas encore au courant de la mesure ou ne prêtent pas attention aux panneaux qui indiquent le port du masque obligatoire. "On est de Montluçon, dans notre ville ce n'est pas obligatoire, alors ici on ne savait pas ! Puis, on a vu plein de gens sans masque, on pouvait pas deviner !" s'exclament deux jeunes filles. Pour cette fois, les deux Bourbonnaises échappent à l'amende et savent désormais à quoi s'en tenir.

Depuis vendredi dernier, le Puy-de-Dôme fait parti des départements classés en zone rouge, où le virus circule activement. "Il est donc normal qu'on fasse un focus là-dessus, il faut que les gens prennent conscience de l'importance de porter le masque" rappelle la commissaire Anne-Emmanuelle Pasquier.