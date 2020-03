Coronavirus : la police fait "appel au civisme des citoyens" pour faire respecter le confinement

Depuis ce mardi, des contrôles de police et gendarmerie sont effectués sur tous les passants, afin de faire respecter le confinement et d'enrayer au plus vite l'épidémie de coronavirus. Stéphane Ragonneau du syndicat Alliance Police répond à nos questions au sujet de l'attestation de déplacement.

Afin de faire respecter le confinement et d'enrayer au plus vite l'épidémie de Covid-19, des contrôles de police et gendarmerie sont effectués dans les rues de Côte-d'Or depuis ce mardi. Les explications de Stéphane Ragonneau, secrétaire régional du syndicat Alliance Police pour mieux comprendre le fonctionnement de cette fameuse attestation de déplacement dérogatoire.

Au deuxième jour de contrôles, comment cela se déroule ?

Les gens ont bien les consignes en tête. Par contre, on a déjà rencontré de nombreuses incivilités : des personnes qui ne comprennent pas que l'on en soit à ce stade, qui font comme si la vie continuait normalement. Certains n'ont pas conscience du danger contre lequel on tente de lutter.

C'est vrai que c'est compliqué à réguler, car le danger est invisible ?

Aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie. Nous avons pu observer les conséquences dans d'autres pays, et faisons en sorte que cela se passe autrement en France.

Cela peut être flou de savoir si un déplacement rentre dans la case autorisée ou pas. Comment en être sûr ?

L'attestation est assez juste. En fin de compte, il n'y a pas véritablement de choix : soit vous êtes obligé de sortir, soit vous êtes de mauvaise foi.

à lire aussi Coronavirus : comment et où télécharger l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous

C'est une règle de bon sens. Il faut avoir une attestation sur soi, datée et signée avec un motif unique à présenter aux forces de l'ordre : même pour sortir deux minutes, sans ça il y aura une contravention. Comme en Italie, des tickets de caisse peuvent servir de preuve pour contrôler si la personne est vraiment allée acheter des produits de première nécessité.

"C'est pour que les personnes se demandent à chaque fois si elles doivent vraiment sortir" - Stéphane Ragonneau

Si vous allez travailler, il vous faut une nouvelle attestation tous les jours. En plus de l'attestation, des justificatifs pour les salariés, délivrés par les entreprises simplifieraient les contrôles. C'est contraignant, mais c'est pour que les personnes se demandent à chaque fois si elle doivent et peuvent vraiment sortir.

Les contrôles peuvent avoir lieu partout, à n'importe quelle heure. Un maximum de policiers et gendarmes sont déployés sur le terrain, présents aussi pour protéger les citoyens.

Quels moyens avez-vous ?

Nous n'avons pas de réels moyens en dehors de cela. Le montant de l'amende sera finalement de 135 à 175 euros, ce qui un peu plus dissuasif. Le but n'est pas de punir mais d'enrayer l'épidémie. "Nous sommes en guerre", a dit le président Emmanuel Macron, mais avec quelle arme ? Eh bien nous avons trouvé ça. Ce n'est peut-être pas grand chose mais on fait appel au civisme des citoyens car aujourd'hui nous en avons besoin.

Avez-vous de quoi vous-même pour vous protéger ?

Il n'y a pas de protection particulière, pas de gant, pas de masque, peu de gel hydraulique, ce qui est très problématique pour nous. Nous ne sommes pas immunisés ! Le syndicat Alliance interpelle le directeur général de la police nationale pour qu'il prenne des décisions fermes et uniques valables sur tout le territoire français. On souhaiterait également des contrôles aux frontières ce qui n'est pas encore le cas.

A RETENIR - On compte sur le civisme des gens, ce n'est pas pour punir mais c'est vraiment très important de rester chez nous. Il faut toujours se poser la question : est-ce que ce déplacement est vital dans ce contexte de crise sanitaire ?