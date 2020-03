Coronavirus : La police vauclusienne s'équipe contre le virus

Masque FFP2 et menottes du commissariat d'Avignon

En Vaucluse, la police s'organise face au coronavirus Covid19. Une commande a été passé au ministère de l'Intérieur, elle comprend des masques, des gants, du gel et des lingettes antibactériennes et devrait arriver la semaine prochaine dans tous les commissariats. C'est en tout cas ce qu'à assuré le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, aux policiers. Alors, en attendant, ils se servent dans les stocks qui avaient été fait en 2009 pour la grippe H1N1.

Mais petit couac, sur l'emballage il est écrit "périmé depuis 2014", un détail qui aurait "choqué" les policiers confit Alain Tissot, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police. "Au moins ici on a des masques, c'est mieux que rien et puis le médecin de prévention nous a assuré que ces masques n'ont pas perdu de leur efficacité.." continu-t-il "ce sont seulement les élastiques qui se dégradent".

Concrètement, dans le cadre d'une intervention, comment ça se passe ?

Le port du masque est demandé aux personnes prises en charge - victime ou mis en cause - "mais vous vous en doutez, les personnes qu'on interpellent préfèrent souvent embêter les collègues et donc refusent de le porter". Dans ce cas, ce sont les policiers qui le portent pour se protéger un maximum. Cette crise sanitaire est prise au sérieux par les commissariat, Alain Tissot assure que les cellules de garde à vues sont nettoyées fréquemment.

Claude Simonetti, délégué syndical d'Unité SGP Police, explique que ces questions de sécurité sanitaire se posent aussi en dehors des périodes épidémiques : "parfois, on interpelle des personnes qui ont la galle ou la tuberculose mais on est mis au courant que plusieurs jours plus tard... mais bon ces maladies là sont très circonscrites par rapport à la propagation du coronavirus."