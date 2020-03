Coronavirus : La Poste maintient 1000 bureaux ouverts en Auvergne

Invoquant son statut "d'opérateur d'importance vitale pour le pays", la Poste a adapté son activité, afin de maintenir la continuité de ses services dans la région. 1000 bureaux de postes seront donc ouverts et la majorité des facteurs et factrices assurent leurs tournées.

Alors que plusieurs institutions auvergnates ont cessé leurs activités face à l'épidémie de coronavirus (Michelin, l'ASM, la Banque de France), les services de La Poste dans la région restent actifs, mais en s'adaptant.

S'intégrant dans la case d'opérateur "d'importance vitale pour le pays" (au contraire des bars, restaurants, discothèques, entre autres, dont la fermeture a été annoncée la semaine dernière par le Premier Ministre), La Poste a donc réorganisé ses services afin de maintenir "la continuité de ses activités essentielles à la population, dans le respect absolu de la santé de ses collaborateurs et de ses clients."

1000 bureaux ouverts en Auvergne

Depuis 11h ce matin, 1000 bureaux de poste sont ouverts, et "80% des factrices et des facteurs assurent leurs tournées". L'entreprise assure aussi que "l'appareil industriel de La Poste fonctionne normalement (centre de tri pour les courriers et les colis)." Un fonctionnement qui pourra être amené à évoluer selon "la situation sanitaire et l'absentéisme des équipes." En effet, certains agents, du fait de leur situation personnelle, n'ont pas forcément pu assurer leurs fonctions.

La Poste précise également que les postiers, amenés à transporter nombre de lettres et colis, sur lesquelles ils laisseront leurs empreintes digitales, ont la possibilité de se laver les mains sur leur lieu de travail, dans les bureaux de poste, ou dans les sites tertiaires. Certaines zones ont aussi reçu du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Les postiers sont aussi tenus "de respecter une distance de courtoisie de 1 mètre entre postiers et clients."

Ce lundi 16 mars, étaient ouverts les bureaux de poste suivants (la liste pourra évoluer en fonction de la situation) :

Dans l'Allier

Commentry

Cusset

Lapalisse

Montluçon Château

Montluçon République

Moulins les Mariniers

Saint Pourcain sur Sioule

Vichy Charles de Gaulle

Dans le Cantal

Aurillac Jordanne

Mauriac

Maurs

Saint Flour

Haute Loire

Brioude

Monistrol sur Loire

Le Puy en Velau les Carmes

Yssingeaux

Ambert

Dans le Puy-de-Dôme

Aubière

La Bourboule

Chamalières

Clermont-Ferrand Saint-Eloi

Clermont Fd Gaillard

Clermont-Ferrand Saint-Jacques

Clermont-Ferrand Neyrat

Cournon d’Auvergne

Issoire

Riom

Un nouveau modus operandi pour la remise de recommandés ou de colis

Pour les remises contre signature des lettres recommandées ou colis, un mode opératoire exceptionnel garantissant l’absence de contact physique entre le facteur et le client est mis en place à compter de ce jour.

Le facteur envoie un texte par SMS au client destinataire :

« Bonjour je suis votre facteur, j’ai cet objet (Photo dans le sms) à vous remettre contre signature. Dans le cadre de la politique de prévention contre le Covid-19, je vous propose de le déposer dans votre boîte aux lettres ou devant votre porte dès réception de ce SMS, j’ai besoin de votre accord par retour de SMS. Sans votre accord, l’objet sera mis en instance. Vous trouverez un avis de passage dans votre boîte aux lettres. Merci de votre compréhension, votre facteur ».

Les rendez-vous en face à face avec les conseillers bancaires sont reportés ou réalisés à distance par téléphone. Les clients de La Banque Postale peuvent appeler le 3639 pour plus d’informations.