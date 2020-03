Coronavirus : La Poste maintient 13 bureaux ouverts en Vaucluse

La Poste, en tant que "service essentiel à la nation", poursuit son activité malgré l'épidémie de Covid-19. En Vaucluse, 13 bureaux de poste "prioritaires" sont ouverts et la majorité des facteurs et factrices assure les tournées.

La Poste maintient ses "activités essentielles", malgré l'épidémie de coronavirus. La majeure partie des facteurs et factrices continuent de distribuer les courriers et certains bureaux de poste sont toujours ouverts au public. En Vaucluse, face à la crise sanitaire plusieurs bureaux de poste sont désormais fermés au public, mais treize bureaux de poste "prioritaires" restent ouverts ce mardi 17 mars et jusqu'à nouvel ordre. À Avignon, quatre bureaux de poste sont toujours ouverts au public. La distribution du courrier est maintenue pour le moment mais des facteurs font valoir leur droit de retrait sur tout le territoire. Ils estiment que les mesures prises par la Poste sont insuffisantes pour protéger leur santé et celle du public.

La liste des 13 bureaux de poste "prioritaires" ouverts en Vaucluse (la liste pourra évoluer en fonction de la situation) :

Avignon République

Avignon Les Olivades

Avignon Pont des 2 Eaux

Avignon St Ruf

Bollène

Carpentras

Cavaillon

Orange

Pertuis

Le Pontet

La Tour d'Aigues BP

Vaison-la-Romaine

Valréas BP