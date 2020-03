Coronavirus : la Poste ne va distribuer le courrier que trois jours par semaine

À partir de ce lundi 30 mars, la Poste se réorganise. En raison du coronavirus et du confinement, les facteurs et les personnels des centres de tri travaillent trois jours par semaine.

En Bretagne, comme ailleurs, les services de la Poste sont perturbés à cause du coronavirus. À partir de ce lundi 30 mars, la distribution du courrier sera assurée seulement trois jours par semaine : les mercredis, jeudis et vendredis. Une décision prise pour réduire le temps de travail des facteurs et des personnels de tri.

Votre facteur ne passera plus tous les jours

La priorité de La Poste est la protection de la santé des postiers et de ses clients "dans le contexte de crise sanitaire, nous adaptons chaque jour l’organisation de nos équipes pour vous assurer le meilleur service."

Sur son site internet, la Poste nous prévient : "Les informations sont susceptibles d’évoluer à tout moment selon la situation propre à chaque établissement."

Moins de bureaux de poste ouverts

La Poste a également choisi de fermer de nombreux bureaux. Pour limiter le plus possible l’exposition des agents, 1600 bureaux sont ouverts, près de 10 fois moins qu'en temps habituel.

La Poste incite les usagers à utiliser son site internet pour commander ce dont vous avez réellement besoin et va prioriser les services suivants : le retrait d’espèces aux guichets et aux automates, le dépôt d’espèces et de chèques sur automates et urnes et la remise de fonds commandés par la DGFIP (la Direction générale des Finances publiques).

Les services auprès des plus fragiles maintenus

D'après La Poste, cette nouvelle organisation va "permettre le maintien des services essentiels, spécialement auprès des plus fragiles" comme le portage de repas à domicile, le portage de médicaments, de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants, et les visites du service "veiller sur mes parents" qui permet à des séniors isolés de recevoir la visite du facteur pour s’assurer que tout va bien.

Ces prestations seront assurées quotidiennement par des agents dédiés, avec des mesures de précaution.