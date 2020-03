Coronavirus: La Poste ne distribuera le courrier que trois jours par semaine dans les Pays de la Loire

Le courrier mettra plus de temps à arriver à partir du lundi 30 mars. Pour lutter plus efficacement contre l'épidémie de coronavirus, La Poste décide de distribuer les courriers et les colis que trois jours par semaine : les mercredis, jeudis et vendredis. "Cette nouvelle organisation permettra le maintien des services essentiels comme les activités de services à la personne (portage repas, médicaments), les services de lien social (Veillez Sur Mes Parents, Cohésio), et la distribution du courrier urgent, les lettres recommandées, des colis et des petites marchandises et la presse", affirme La Poste dans un communiqué.