Coronavirus : la Poste ouvrira 25 bureaux dans le Loiret où retirer les prestations sociales

Alors que l'activité de la Poste est réduite à son minimum depuis le début du confinement, entraînant bien souvent la colère de la population [la baisse du nombre de tournées dans le département avait été vivement critiquée par les Loirétains et les élus], elle a annoncé ouvrir vingt-cinq bureaux dans le département du Loiret la semaine prochaine, pour permettre à ses clients de venir retirer les prestations sociales versées à chaque début de mois.

Retrait aux distributeurs ou dans les bureaux de poste

La Poste a ainsi décidé de mettre en place deux dispositifs pour permettre à chacun de venir retirer en espèces ses prestations sociales : soit dans les distributeurs automatiques, dès le samedi 4 avril ; soit dans l'un des vingt-cinq bureaux de poste, à partir de lundi 6 avril.

Répondre avant tout à un besoin

La Poste est particulièrement concernée par cette question là, car plus de la moitié des foyers bénéficiaires des minima sociaux aujourd'hui sont des clients de La Banque Postale. C'est donc pour répondre à la demande que la Poste a décidé d'ouvrir ces vingt-cinq bureaux de poste soit quatre bureaux de poste supplémentaires dès lundi, et trois bureaux de poste facteur-guichetier [un postier qui tient le bureau en complément de sa tournée] dans le courant de la semaine prochaine. La réouverture de ces trois bureaux a pour but de permettre l'accès au service de la Poste dans les zones rurales.

Par ailleurs, une vingtaine de "Poste Agences Communales" [point de contacts tenus ouverts par les maires] pourraient ouvrir dans le Loiret ces prochaines semaines. La question reste, pour l'instant, en suspens.

La liste des bureaux de poste ouverts dans le Loiret :

AMILLY, 135 Rue de la Mairie

BEAUGENCY, 15 rue des Chevaliers

BRIARE, Place de la République

CHALETTE-SUR-LOING, 25 avenue Jean Jaurès

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, 5 bis Place Aristide Briand

FLEURY-LES-AUBRAIS, Place de l'Abbé Pasty

GIEN, 44 Quai Lenoir

MEUNG-SUR-LOIRE, 18 Rue Jehan de Meung

MONTARGIS, Place du 18 Juin 1940

OLIVET, 31 Place Louis Sallé

ORLEANS PLACE DE GAULLE, 9 Place du Général de Gaulle

ORLEANS SAINT MARCEAU, 19 Avenue de la Mouillère

ORLEANS ARGONNE, 53 Boulevard Marie Stuart

ORLEANS PLACE D’ARC, Place Albert 1er

ORLEANS UNIVERSITE, 10 Place Choiseul

PITHIVIERS, 2 Rue Georges Tonnelat

SAINT JEAN-DE-BRAYE, 147 Rue Jean Zay

SAINT JEAN-DE-LA-RUELLE, 3 place Condorcet

Les 4 bureaux ouverts pendant la période du versement des prestations sociales (du 6 au 10 avril) :

SARAN, 138 Rue du Bourg

MONTARGIS LA CHAUSSEE, Centre commercial de la Chaussée

ORLEANS BLOSSIERES, 13 Rue Charles le Chauve

MALESHERBES, 25 Rue de la République

Les 3 bureaux facteur-guichetier ouverts courant de semaine prochaine pendant la période du versement des prestations sociales :

CHAINGY / ORMES / COULLON

Attention ces listes sont susceptibles d'évoluer au cours des prochains jours, se référer au site internet suivant pour obtenir la liste complète: https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste