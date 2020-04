Coronavirus : La Poste rouvre ses bureaux et se réorganise en Franche-Comté

Depuis plusieurs semaines, les services de La Poste étaient réduits en raison de l'épidémie de coronavirus. A présent, La Poste reprend progressivement ses activités. Plusieurs bureaux rouvre dans le Doubs et en Haute-Saône. La distribution du courrier et du journal est renforcée.

Après plusieurs semaines d'épidémie de coronavirus, La Poste s'organise en Franche-Comté pour reprendre progressivement ses missions de service public. Plusieurs bureaux de poste rouvre dans le Doubs et en Haute-Saône. Jusqu'alors, les missions de la poste étaient réduites."Au début de la crise, on avait mis en place un socle de services minimum, avec une organisation de base et aujourd'hui, on s'organise pour se redéployer", explique David Bouquerel du Groupe La Poste.

Renforcement de la distribution du courrier

À partir du 14 avril, La Poste augmente progressivement la fréquence de la distribution du courrier. Depuis le début du coronavirus, le courrier était distribué du mercredi au vendredi. Désormais, le courrier sera distribué du lundi au vendredi. "Pour pouvoir proposer plus de distribution, on mobilise nos effectifs, avec notamment des renforts en CDD ou en intérim", raconte David Bouquerel.

L'horaire de passage du facteur peut varier par rapport aux horaires habituels. Pour ce qui est des lettres recommandés, un dispositif sans signature est mis en place afin de limiter les contacts. "Le facteur envoie un SMS au client avec une photo qui remplace la signature", explique David Bouquerel.

Priorité aux livraisons de colis à domicile

98 % des colis sont remis à domicile par les facteurs, contre 92 % habituellement. La mesure vise à limiter les déplacements des clients. La livraison s'effectue sans contact entre le client et le livreur afin d'éviter le risque de propagation du coronavirus.

Pour les clients qui n'ont pas pu être livré à domicile, des solutions sont mises en place. Un réseau de points de retrait des colis s'ajoute aux bureaux de postes. L'avis de passage est mis dans la boite aux lettres et un SMS est envoyé au client afin de lui indiquer où récupérer son colis.

Une journée de plus pour la distribution des journaux

Depuis la semaine du 6 avril, La Poste ajoute un jour de livraison de journaux, le lundi ou le mardi, en fonction des communes. Dès mi-avril, la distribution des journaux reviendra progressivement à 5 jours par semaine. "On était à 3 jours par semaine, on se redéploie au fur et à mesure suite à un accord avec les éditeurs de presse", précise David Bouquerel.

Les bureaux de poste ouverts dans le Doubs

En tout, 20 bureaux de postes sont désormais ouverts dans le Doubs :

Besançon Planoise

Besançon Proudhon

Besançon Saint-Ferjeux

Montbéliard Principal

Pontarlier

Audincourt

École Valentin

Les-Hôpitaux-Neufs

Maîche

Morteau

Saint-Vit

Valdahon

Recologne

Arc-et-Senans (à partir du 14 avril)

Quingey (à partir du 14 avril)

Ornans (à partir du 14 avril)

Beaume-les-Dames (à partir du 15 avril)

L’isle-sur-le-Doubs (à partir du 15 avril)

Pont-de-Roide (à partir du 15 avril)

Saône (à partir du 16 avril)

Les bureaux de poste ouverts en Haute-Saône

En Haute-Saône, 12 bureaux de postes sont à présent ouverts :

Vesoul

Gray

Héricourt

Lure

Luxeuil-les-Bains

L'ouverture des bureaux de postes et le redéploiement des services de La Poste s'effectue avec la mise en place des mesures barrière au coronavirus. "L'objectif principal est de protéger la santé de nos agents et de nos clients. On fait tout pour que les mesures barrières soient respectées", affirme David Bouquerel.

La Poste maintien aussi son service de proximité en Franche-Comté. Du lundi au samedi, le portage de médicaments et de repas pour les personnes âgées continu. Ce service est gratuit pendant toute la durée du confinement.

à lire aussi Coronavirus : le courrier, les colis et les journaux mieux distribués dès cette semaine