Coronavirus : la préfecture de l'Essonne interdit l'accès aux parcs, berges et forêts

Même le président de la République, l'a déploré : trop de Français prennent "à la légère" les consignes de confinement, a fait savoir Emmanuel Macron, ce jeudi soir. Résultat, les régles se durcissent. Dans l'Essonne par exemple, la préfecture vient de prendre une arrêté interdisant l'accès aux parcs publics, aux berges des fleuves et rivières, aux lacs et plans d'eau, aux espaces forestiers et aux promenades, à compter de ce vendredi 20 mars.

"Au regard de l'aggravation de la situation sanitaire, des mesures plus restrictives doivent être prises pour assurer la sécurité de la population", se justifie la préfecture dans un communiqué. Une mesure valable jusqu'au 31 mars 2020 et qui s'accompagnera de contrôles.