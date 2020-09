Coronavirus : le port du masque obligatoire dans tout Saint-Étienne, ainsi qu'à Roanne et Firminy

La préfecture de la Loire a annoncé ce lundi que le port du masque devient obligatoire dans toute la ville de Saint-Étienne. Obligation aussi dans les villes de Roanne, Firminy, Riorges et Mably et Le Coteau.

La Loire est depuis la fin de semaine dernière l'un des 42 départements classés "zone rouge" pour la circulation du coronavirus, c'est-à-dire un territoire où le virus circule activement. Ce classement permet aux préfets de prendre des mesures supplémentaires face à l'épidémie.

La préfète de la Loire Catherine Séguin a annoncé ce lundi que le port du masque devient obligatoire dans toute la ville de Saint-Étienne, par souci de clarté. Mais d'autres villes sont désormais concernées : Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau, ainsi que Firminy. La préfète précise que le taux d'incidence est très fort dans les communes de Saint-Étienne, Roanne et Firminy. La décision pour Riorges, Mably, et Le Coteau est prise à cause de la continuité géographique avec Roanne. La mesure devrait s'appliquer dès ce mardi, ou mercredi matin au plus tard.

Par ailleurs, la préfète de la Loire encourage les organisateurs d'événements qui peuvent être reportés à le faire.

29 hospitalisations de plus en une semaine

Selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas rapporté au nombre d'habitants) dans la Loire est désormais de 86 pour 100 000 (83,5 en Auvergne-Rhône-Alpes et 76 pour 100 000 pour le taux national). Le taux de positivité des tests est de 6,5% dans la Loire (6,3% en Auvergne-Rhône-Alpes). L'ARS indique que parmi les cas positifs, 40% des personnes sont asymptomatiques. Dans la Loire, 76 personnes sont hospitalisées pour Covid-19, c'est 29 personnes de plus en une semaine. Sept malades sont en service de réanimation (soit quatre patients de plus en une semaine).

La préfecture de la Loire annonce par ailleurs que dans ce contexte de circulation active du coronavirus, le bâtiment de la préfecture ne sera pas ouvert au public pour les Journées européennes du patrimoine, mais une visite virtuelle va être proposée sous forme d'escape game.