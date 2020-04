Coronavirus : la Préfecture de la Moselle rejette une nouvelle fois le couvre-feu à Florange

Après s'être vu rejeté son arrêté municipal instaurant un couvre-feu, le maire de Florange Rémy Dick a une deuxième fois dû essuyer un refus de la Préfecture de la Moselle. Selon cette dernière, les mesures de contrôle ne nécessitent pas pour l'instant d'aller plus loin.

Rémy Dick dit ce dimanche regretter la décision du Préfet de la Moselle. Le maire de Florange avait instauré de lui-même le couvre-feu sur sa commune le 26 mars dernier, avant que son arrêté soit invalidé. Dans la foulée, Rémy Dick effectuait une nouvelle demande directement auprès de la Préfecture dans un courrier en date du 28 mars, jugeant que dans certains quartier, le confinement n'était pas respecté. Mais ce vendredi, la réponse des autorités fut une nouvelle fois négative. Il n'y aura donc pas de couvre-feu à Florange.

Des mesures suffisantes

Du côté de la Préfecture, on estime qu'"il n'y a pas de problématique clairement identifiée de regroupement nocturne à Florange". C'est pourquoi elle décide de ne pas céder à l'appel du couvre-feu, estimant qu'il ne s'agirait pas là d'une mesure "strictement nécessaire et proportionnée". Le Préfet Didier Martin explique également que depuis le 16 mars et l'instauration du confinement, 40 contraventions ont été dressées dont 17 de nuit. Ce qui correspond aux standards des 9 autres communes de la circonscription de sécurité publique de Thionville sur lesquelles 342 amendes ont été distribuées.

Par ailleurs, Didier Martin a souhaité rappelé qu'en plus des patrouilles diurnes et nocturnes, un avion de la police aux frontières patrouille régulièrement au-dessus de Florange pour repérer d'éventuels manquements au confinement.