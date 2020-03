Coronavirus : la préfecture de police de Paris et la maire appellent à limiter les déplacements

Les Français sont confinés depuis mardi midi et les restrictions de déplacement ont été renforcées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le préfet de police Didier Lallement et la maire de Paris Anne Hidalgo ont lancé, ce jeudi, un "appel solennel aux Parisiens pour limiter leurs déplacements privés au strict nécessaire", selon un communiqué commun.

"À l'heure où les personnels soignants se battent jour et nuit pour sauver des vies dans les hôpitaux", ils rappellent que "les sorties liées à l'activité physique, à l'équilibre des enfants, et aux besoins des animaux de compagnie doivent être brèves et à proximité immédiate du domicile", et relèvent que "certains comportements inacceptables perdurent".

Encore trop de personnes dehors

"Certains secteurs de la capitale restent trop fréquentés par des promeneurs et sportifs, en particulier le parc des Rives de Seine, le Champs-de-Mars, les Invalides et les bois de Boulogne et de Vincennes", soulignent-ils. Les policiers vont désormais assurer dans ces secteurs "des contrôles stricts des motifs de déplacement privé." Les agents de sécurité de la ville de Paris patrouilleront "sur les Rives de Seine et l'Esplanade des Invalides pour rappeler les consignes sanitaires et dissuader les activités et rassemblements qui ne revêtent pas un caractère indispensable".

Des forces de l'ordre agacées

Dans le quartier du Sénat dans le VIe arrondissement, à deux pas du jardin du Luxembourg, des policiers étaient très agacés, ce jeudi matin. "On n'a jamais vu autant de gens courir et promener leur chien", a dit l'un d'eux à un photographe de l'AFP. Selon ce policier, avec une attestation une personne peut passer toute la journée dehors: "Je vais courir une ou deux heures, ensuite je vais faire des petites courses, je rentre manger, une petite sieste, et je ressors prendre un peu l'air. Et le soir, je peux même aller promener mon chien. Avec ça, j'ai passé la journée dehors. Super le confinement!", déplore-t-il.

"Si cet appel à la responsabilité ne porte pas ses fruits, le préfet de police (...) prendra alors toutes les mesures utiles pour interdire l'accès aux lieux les plus fréquentés", préviennent-ils.