Coronavirus - La préfecture des Bouches-du-Rhône demande aux maires d'annuler les festivités de fin d'année

La préfecture de la région PACA demande aux maires des Bouches-du-Rhône d'annuler les festivités de fin d'année. Une recommandation et non un arrêté préfectoral en raison du risque sanitaire important. Le taux d'incidence est de 891 cas pour 100.000 habitants.

Des cotillons oui mais à la maison et en petit comité pour cette fin d'année. Pas à l'extérieur, en ville au milieu de la foule devant un feu d'artifice. Noël et le 31 décembre devront être une fois de plus sobres dans les Bouches-du-Rhône. Le fautif ? Encore et toujours le Covid-19 !

Le préfet Christophe Mirmant demande aux maires du département d'éviter la tenue de tout évènement qui pourrait représenter un risque d'un point de vue sanitaire. La situation se dégrade dans le département. Depuis ce mardi 21 décembre, le plan niveau 5 est déclenché dans les hôpitaux, ce qui veut dire que toutes les interventions non urgentes sont déprogrammées. Des patients Covid sont transférés dans des hôpitaux d'autres régions et le taux d'incidence est de 891 cas pour 100.000 habitants ce mercredi 22 décembre.

Pas de concerts ni de feux d'artifice

La préfecture recommande ainsi de reporter ou d'annuler les grands rassemblements prévus en intérieur ou en extérieur comme les concerts, les feux d'artifice ou encore les cérémonies de vœux. Le but est de lutter contre la propagation du virus. Une décision compréhensible mais difficile à accepter pour les maires comme celui de Berre.

C'est un crève cœur mais si on peut, par ce biais là, éviter des catastrophes humaines, il faut le faire - Mario Martinet

La commune de Berre qui d'ailleurs a décidé de maintenir Berre son feu d'artifice le soir de Noël, il sera tiré à 5 endroits différents. Les habitants pourront en prendre les yeux depuis chez eux en sécurité. A Fos-sur-Mer en revanche le maire a un peu plus de mal à comprendre la décision, il pense aux séniors de sa commune : "on va vers un isolement de certaines personnes que je trouve dommage et dangereux" souligne Jean Hetsh.

La préfecture rappelle que l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique dans tout le département reste valable et la nécessite de porter le masque dans les lieux publics clos ou ouverts.