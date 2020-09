Coronavirus: la préfecture interdit les rassemblements festifs étudiants et annule deux manifestations

Par arrêtés préfectoraux les rassemblements festifs étudiants de plus de dix personnes sont désormais interdits dans tous les espaces publics des Pyrénées-Orientales. La fête foraine et foire aux camelots de Bourg Madame et la fête américaine de Villlefranche de Conflent sont annulées.