Coronavirus : la préfète demande aux Landais de rester chez eux

Restez chez vous... Limitez au maximum vos déplacements. Message répété ce vendredi soir par la Préfète des Landes à l'occasion d'un point de situation, en audio-conférence, sur le Covid-19 dans le département. En cette veille de week-end , le département des Landes recense 15 cas confirmés depuis le début de la crise, en comptant la première patiente rentrée chez elle, selon le dernier point quotidien de l'Agence Régionale de Santé.

1 - Les masques

Ils étaient très attendus. 125.000 masques sont arrivés ce jeudi dans les Landes. Ils vont être distribués en fonction des besoins des établissements dès la semaine prochaine explique l'ARS, à savoir les hôpitaux, les Ehpad et les centres médico-sociaux. Toujours selon l'ARS, un roulement sera mis en place pour les distributions, puisqu'une dotation de masques doit avoir lieu désormais chaque semaine. En revanche, les modalités de distribution ne changent pas. Les masques sont toujours réservés aux patients diagnostiqués Covid ou bien en cas de suspicion, et pour les personnes qui les côtoient. Pour la médecine de ville, l'ARS indique également que les pharmacies viennent d'être dotées dans les Landes.

2- Le chômage partiel

Selon les chiffres données ce vendredi soir par la préfecture des Landes, 73 demandes de chômage partiel ont été acceptées dans le département. 73 entreprises qui représentent 1.500 salariés et 500.000 heures indemnisables. Il s'agit de demandes acceptées, il y a aussi des demandes en cours d'instruction.

D'autre part, la préfète a demandé à la police et à le gendarmerie de patrouiller devant les commerces fermés et les entreprises à l'arrêt, pour éviter les risques de cambriolage.

3- Les verbalisations

Terminé la pédagogie. 138 procès-verbaux ont été dressés depuis mercredi dans le département dont 76 pour la journée de vendredi. Il n'y a pas forcément plus de contrevenants, mais moins de tolérance explique la préfète des Landes.

Les contrôles de police et de gendarmerie, renforcés depuis le milieu de la semaine, seront aussi très importants pour ce premier week end de confinement. Les plages du littoral mais aussi des plans d'eau et toutes les activités nautiques de loisirs sont toujours interdites. Pour faire respecter cette interdiction, des gendarmes mobiles sont mobilisés, renforcés par un survol des plages par hélicoptère, et des contrôles des policiers municipaux.

Restez chez vous

Pour ce premier week-end de confinement, la tentation de sortir prendre l'air est encore plus forte que la météo est très favorable. Pour autant la préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer le redit : "Il faut vraiment que tous les Landais respectent les consignes de confinement, ne sortent pas de chez eux si ce n'est pour les déplacements essentiels et réduits au minimum. Il est très important de respecter les consignes et de résister à la tentation d'aller faire une grande sortie comme on aime en faire le week-end, quand il fait beau. Le respect des consignes fait partie des éléments essentiels pour freiner la propagation du virus, pour se protéger soi même et protéger les autres. Donc, je le redis aux Landais : respecter les consignes de confinement et rester chez soi ce week-end."

Cécile Bigot-Dekeyzer rappelle que la police et la gendarmerie ont la consigne de contrôler très strictement les déplacements. "Tout déplacement qui ne serait pas autorisé, sera sanctionné." Le dispositif d'attestation est allégé uniquement pour tous ceux qui possèdent une carte professionnelle. L'attestation de l'employeur n'est plus une obligation a précisé ce vendredi la préfète des Landes.