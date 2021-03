Coronavirus : La pression augmente sur les hôpitaux du Gard

La pression augmente encore ce mardi sur les hôpitaux de la région. En Occitanie, 1 365 hospitalisations sont toujours en cours, soit 54 de plus que vendredi. Parmi eux, 273 patients sont en réanimation et on compte aussi 46 de plus en 4 jours.

21 personnes de plus à l’hôpital dans le Gard depuis vendredi

Dans le Gard aussi on observe une hausse des hospitalisations, avec 200 malades dans les hôpitaux du Gard à cause du Covid-19, soit 21 de plus que vendredi. En revanche, on observe une légère baisse dans les services de réanimation avec 6 malades de moins soit 41 toujours en réanimation. On compte aussi 9 décès de plus en 4 jours, soit 466 morts depuis le début de l'épidémie de Covid dans le Gard.

En Lozère, le nombre d'hospitalisations est en hausse avec 17 patients hospitalisés soit 5 de plus depuis vendredi, toujours 2 personnes en réanimation et un mort de plus 4 jours soit 97 décès en an.