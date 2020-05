Coronavirus : la prime aux soignants fait polémique en Vaucluse

Le principe de la prime c'est 500 €. Dans certains cas le directeur de l'établissement peut l'augmenter jusqu'à 1500 €. Ce montant n'est obligatoire que dans les centres hospitaliers du Grand Est ou de la région parisienne, régions les plus touchées par l'épidémie.

Un traitement inégal et pas motivé.

Ici en Vaucluse l'hôpital d'Avignon bénéficie de la prime de 500 € et elle peut être abondée si le directeur le décide. C'est également le cas à Apt, Vaison et Cavaillon mais pas à Carpentras et Orange, les deux hôpitaux les plus importants dans le département après celui d'Avignon. L'incompréhension y est générale.

Le directeur sollicite une dérogation.

A l’hôpital de Carpentras personne ne comprend pourquoi la prime de 1500 € peut être accordée à Apt, Vaison et Cavaillon mais ni à eux ni à leurs collègues orangeois. Le directeur Alain de haro a décidé de solliciter une dérogation auprès de l’agence régionale de santé. Il est soutenu par le député LREM local Adrien Morenas. L’hôpital de Carpentras n’a pas démérité pendant la crise procédant par exemple à 400 tests COVID. Pour le syndicat Sud Santé le problème est ailleurs, le gouvernement tente simplement de diviser les hospitaliers avant de reprendre sa réforme de la santé publique.

Public privé mélangés mais pas à égalité.

Division d’autant plus forte à Carpentras que public et privé s’y mêlent. Un secteur privé de toute façon pas concerné par la prime des collègues d’en face, et certains se demandent quels soignants pourront bien aller défiler le 14 juillet sur les Champs Elysées à l’invitation du président de la république.