Coronavirus : la prolifération des sangliers s'est accentuée pendant le confinement

Même si tout est mis en oeuvre dans l'Indre pour réguler la population de sanglier, cela ne suffit toujours pas. Et le confinement n'a rien arrangé bien au contraire. Les dégâts sont de plus en plus nombreux. La fédération de chasse dans l'Indre est inquiète.