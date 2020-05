Coronavirus : la propagation de l'épidémie ralentie par la chaleur

Il va faire jusqu'à 30 degrés ce jeudi après-midi à Paris et à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Des températures qui resteront très clémentes (entre 20 et 25 degrés) ce vendredi en Île-de-France. L'été approche avec une question : la chaleur va-t-elle permettre de freiner la propagation du coronavirus ? Pour Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris et auteur de Coronavirus : comment se protéger?, il faut différencier destruction et ralentissement de la circulation du virus.

Pas de destruction du virus

"On sait que _la chaleur détruit le virus mais il faut des températures très élevées à plus de 60 degrés_, mais on ne peut pas affirmer que le climat, les températures qui ne sont pas à 60 degrés tuent le virus", précise Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Selon lui, la chaleur peut participer à la disparition du virus et des foyers épidémiques, mais "on ne peut pas compter sur ça pour que l'épidémie disparaisse".

Si la chaleur ne détruit pas le virus, Gérald Kierzek affirme cependant qu'elle "va diminuer les chaînes de contamination".