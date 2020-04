Coronavirus : près d'Orléans, la propriétaire d'un château prête ses logements pour le personnel soignant

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se répandre partout dans le monde, les actes de solidarité se multiplient aussi. A la Chapelle-Saint-Mesmin, près d'Orléans, la propriétaire du Château du Rollin, Marjorie Mothiron, a décidé de venir en aide au personnel soignant en prêtant gratuitement les chambres de son château jusqu'à la fin de la crise.

Répondre à un besoin

Dans les grandes pièces de son château tout juste retapé, Marjorie Mothiron, la propriétaire du domaine du Rollin, réceptionne les lits et les divers meubles donnés par des anonymes pour meubler son château. "Depuis le début de la crise je me sentais inutile, je ne savais pas quoi faire pour aider. Et puis il y a quelques jours j'ai vu un article de la préfecture qui expliquait qu'on cherchait des logements pour le personnel soignant. J'ai tout de suite appelé la préfecture pour proposer mes onze logements." Et d'ajouter "la préfecture et la mairie de la Chapelle ont été très réactif quand j'ai proposé mes logements, je les en remercie franchement."

Trouver des meubles rapidement

Les logements du château de Rollin ne sont pas meublés, c'est pourquoi la propriétaire a lancé un appel aux dons. - Marjorie Mothiron

Et si la propriétaire veut accueillir le plus vite possible du personnel soignant, elle doit d'abord réussir à meubler ses onze studios et F1. "Nous venons de finir les travaux et n'avons encore jamais loué ces appartements, ils sont vides. Il faut donc qu'on trouve très rapidement des lits, des gazinières, des meubles pour accueillir, au mieux, nos personnels soignants."

J'ai déjà récupéré deux lits mais il me faut encore beaucoup de meubles

Et pour augmenter ses chances de trouver des meubles, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "J'ai mis des messages sur ma page Facebook, lancé des appels aux dons de meubles mais aussi d'argent. J'ai déjà récupéré un lit double et un lit simple, mais il me faut encore beaucoup de meubles."

Deux infirmières qui attendent pour venir se loger

"Je voudrais meubler le plus rapidement possible car deux infirmières attendent déjà que je leur prête un logement. Je sais par exemple que l'une d'entre elles vit à l'hôtel et cette situation est très inconfortable pour elle." explique Marjorie Mothiron.