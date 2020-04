Coronavirus : la région Centre-Val de Loire lance une plateforme en ligne pour aider les entreprises

La région Centre-Val de Loire vient de lancer une nouvelle plateforme en ligne avec l'aide de l'agence Dev'up. Le but : mettre en contact les entreprises qui produisent des protections sanitaires avec celles qui cherchent à en acheter. Mais surtout, la région veut relancer l'économie.

Le président de la région François Bonneau, le préfet de la région Pierre Pouëssel et le directeur régional de la Direccte Centre-Val de Loire Pierre Garcia présente la nouvelle plateforme à Orléans.

Après la création d’une plateforme régionale recensant les produits locaux des agriculteurs et producteurs du Centre-Val-de-Loire il y a quelques semaines, une seconde plateforme, lien ici,vient de voir le jour avec l'aide de l'agence régionale Dev'up. L'objectif de cette plateforme est double : mettre en lien les entreprises qui produisent des protections avec celles qui veulent en acheter et surtout, relancer l'économie régionale.

Mettre en lien l'offre et la demande

Plus de 50 entreprises, dont 13 basées dans le Loiret, se sont déjà inscrites sur la plateforme Dev'up via un formulaire. Deux types d'entreprises y sont recensées : d'un côté il y a celles qui proposent des masques, des blouses telle que l'entreprise DPL, spécialisée dans le textile de luxe à Châtillon sur Indre qui fabrique des masques depuis le début de l'épidémie ; et de l'autre il y a celles qui cherchent à acheter des protections sanitaires pour ses salariés.

"L'idée nous est venue quelques jours avant le début du confinement alors que nous essayions de trouver des moyens d'aider les entreprises de la région, nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas de plateforme permettant de mettre en lien l'offre et la demande des entreprises." rappelle François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire lors de la conférence.

Relancer l'économie

Mais la plateforme a surtout pour but de relancer l’économie régionale, en permettant d'une part à des entreprises de trouver un nouveau débouché de production et de vente et d'autre part à d'autres entreprises de continuer ou de reprendre le travail dans de bonnes conditions sanitaires grâce aux protections individuelles vendues sur la plateforme.

Patrick Hervier, directeur de l’entreprise DPL, spécialisée dans le textile de luxe à Châtillon sur Indre et président de l’association Mode Centre-Val de Loire, s’est inscrit sur la plateforme Dev’up pour trouver de nouveaux débouchés : _"j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en m'inscrivant sur la plateforme, nous trouverons peut-être des entreprises proches qui ont besoin de nos masques."_

"peut-être qu'après la crise nous prendrons conscience que nous pouvons acheter des masques ou des blouses à des entreprises qui sont à une heure de chez nous

Le directeur espère également que la plateforme insufflera une nouvelle manière de produire et de consommer : "peut-être qu'après la crise nous prendrons conscience que nous pouvons acheter des masques ou des blouses à des entreprises qui sont à une heure de chez nous, même si j'ai conscience que le chemin est encore long."

Une première commande de 200 000 masques a d'ores et déjà été passée via la plateforme entre une entreprise loirétaine et la ville d’Orléans.