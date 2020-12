Coronavirus : la Région Nouvelle-Aquitaine se dote d'un Conseil scientifique

Ils sont dix-huit à la table de ce Conseil scientifique. Depuis un mois, cette vingtaine de chercheurs analyse la situation de notre territoire, sous le joug de l'épidémie de Covid-19. C'est le président Alain Rousset qui a voulu, début novembre, la création de cette entité, qui ressemble à s'y méprendre à sa sœur parisienne. _"_On est au travail depuis le 4 novembre. Une session a lieu après-demain. Le président veut un rendu des discussions avant la fin de l'année" explique l'un des coordinateurs, François Vincent, élu régional et professeur de médecine au CHU de Limoges.

Des propositions locales sur des études locales

A quoi ça sert, un Conseil scientifique régional ? "La crise est globale. Il faut essayer de trouver un lien et de réfléchir à des horizons divers pour essayer de relever le défi de cette crise" note François Vincent. Au sein de ce conseil, on trouve des médecins mais aussi des économistes, des sociologues...bref, un panel large de domaines d'expertise. Parmi les experts, il y a le professeur Denis Malvy, patron de l’unité " maladies tropicales" au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique national. On trouve aussi le généraliste Limougeaud Philippe Grimaud ainsi que trois autres chercheurs du Limousin : Sophie Alain, virologue au CHU de Limoges, Clotilde Deffigier, professeur de droit public à l’Université de Limoges et Cécile McLaughlin, maître de conférences en communication à l’Université de Limoges

Ne pas se substituer aux agences étatiques et nationales

Ce Conseil scientifique aura pour but de faire des rapports sur des questions précises : la question de la vaccination par exemple. ll rendra ses conclusions au Président Alain Rousset, qui, prendra ses décisions. Il ne s'agit pas d'un conseil d'experts qui gouvernera à la place des gouvernants, prévient François Vincent. "Ils ne sont autour de la table que pour présenter leurs études au Président". Ce Conseil scientifique de Nouvelle-Aquitaine ne se substituera pas au gouvernement et aux agences nationales (ARS...etc). "On ne travaillera pas sur l'élaboration de critères scientifiques qui donneront un quitus à tel ou tel vaccin. On est là plutôt pour travailler sur ce manque de confiance sur la vaccination, et voir comment on communique autrement" explique François Vincent.

Parmi les autres pistes évoquées, il y a l'étude menée par Sophie Allain sur la contamination dans les "eaux grises". La virologue travailler sur la possibilité de repérer le virus dans les eaux usées des bâtiments. Cette étude pourrait donner lieu à des actions publiques. "On pourrait étudier les eaux grises des lycées [dont la région à la compétence, ndlr] à la rentrée 2021 pour voir s'il existe une trace du virus. On pourrait aussi étudier quelle est la vision des lycéens du virus. C'est très important pour la suite : peut-être que l'on communiquera différement à ce public" explique François Vincent.