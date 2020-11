Coronavirus : La région PACA débloque des fonds pour faire face à la deuxième vague

Lors de la première vague de Covid-19 au printemps dernier la Région Paca avait débloqué 1,4 milliard d’euros pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique. Un nouveau plan d’aide vient d’être présenté pour affronter la deuxième vague de l’épidémie et soutenir les plus impactés, comme les commerces, les entreprises, les lycées, les transports et les soignants.

Soutien aux soignants

Tout d’abord pour les soignants, la région promet la mise à disposition immédiate et sans réserve des stagiaires paramédicaux pour les hôpitaux (infirmières, aides-soignants, etc) soit 14 500 étudiants mobilisables. La région promet également un prime COVID 2ème vague pour les stagiaires paramédicaux et les externes en médecine de 200 euros (externes, auxiliaire de vie, ...) à 1000 euros (aide-soignant, infirmiers) (2 millions d’euros). La gratuité du transport public régional pour tous les soignants est également mise en place.

65 millions d’euros pour les entreprises

Lors de la première vague 750 millions d’euros ont été mobilisés et injectés avec l’Etat pour venir en soutien à près de 400 000 entreprises. Aujourd’hui face à la deuxième vague, 65 millions d’euros sont débloqués ils seront répartis ainsi : fonds COVID-Résistance (17 millions d'euros. Ce fonds permet l’octroi de prêts compris entre 3 000 euros et 10 000 euros, pour les entreprises et associations de moins de 20 salariés, sans garantie personnelle, à taux 0 et avec un différé d’amortissement de 18 mois.

Ensuite, 17 millions de prêts décaissables sur cette deuxième vague (Prêt-rebond BPI/Région Sud (37 millions d'euros), c’est un prêt opéré par la BPI de 10 000 euros à 300 000 euros pour toutes les entreprises de plus d’un an d’existence, tout secteur d’activité (sauf secteur agricole).

37 millions d’euros de prêts sont immédiatement mobilisables (fonds Régional de Garantie (5 millions d'euros). Avec le fonds Région Sud Garantie, la Région se porte garante des prêts souscrits par les chefs d’entreprises (toutes PME, tout secteur d’activité, tous stades de vie) pour des montants compris entre 1000 euros et 1,7 millions d’euros pour financer des investissements matériels et immatériels comme du besoin en fonds de roulement et/ou de la trésorerie d’entreprises.

Fonds Economie Sociale et Solidaire (1,5 millions d’euros) : fonds de 2 millions d’euros créé avec nos partenaires (cepac, banque des territoires...) Il permet l’octroi de Prêts à taux 0, sur 12 à 18 mois et dont le montant peut aller de 10 000 euros à 100 000 euros. Cet outil permet aux entreprises à impact social de conforter leur situation financière et continuer à investir.

Fonds INVESTOUR (4 millions d’euros) : INVESTour permet l’octroi de prêts d'un montant compris entre 15 000 euros et 200 000 euros, dédié exclusivement au secteur du tourisme

Pour certaines entreprises les échéances de prêts de la Région sont reportées d’un an. Plus de 5000 bénéficiaires sont concernés : les échéances de remboursement de nos prêts essentiellement des petits commerces, des entreprises de la culture, de l’hôtellerie ou de la restauration.

Aide aux artisans et commerces fermés

2000 à 5000 euros sont mis en place pour permettre par exemple la création d’un site de vente en ligne, équipement numérique, système de QR code, d’outils de billetterie ou de réservation en ligne, de plateformes de commercialisation ou de logiciels pour les entreprises du tourisme.

Transports

16 millions d’euros sont débloqués pour le maintien des transports dépendant de la région (TER, LER, lignes de cars interurbaines, Chemins de fer de Provence) partout sur le territoire.

Des enveloppes sont aussi débloquées pour le sport et l’évènementiel (2 millions d’euros), la formation (9,5 millions d’euros) et 350 000 euros pour soutenir les associations d’aide aux plus démunis ( Banque Alimentaire et Restos du Cœur).

49 millions d’euros pour les lycées

Une partie va permettre de fournir, 300 000 masques chirurgicaux, 300 000 paires de gants et 200 000 litres de gel, puis 46 Millions d’euros (maintenance et gros entretiens) de budget supplémentaire pour tous les établissements dont 1,5 millions d’euros pour l’achat d’équipement de nettoyage.

40 millions d’euros pour la culture

1 million de nouveaux crédits qui s’ajoutent aux 39 millions d’euros en cours d’engagement après la réactivation des dispositifs 1ere vague). 700 000 euros du plan Terre de Culture seront engagés pour compenser une partie des pertes de recette des lieux qui resteront ouverts pour permettre aux équipes artistiques de continuer à répéter. 300 000 euros de nouveaux crédits, pour un budget total d’1 million d’euros à engager en décembre 2020 en faveur des équipes et structures culturelles les plus fragilisées.

Des tests antigéniques

Pour améliorer le dépistage la Région décide de commander 100 000 tests rapides, 50 000 premiers tests rapides arriveront dans une semaine : 20 000 pour les lycéens, avec des tests réalisés par les infirmeries des lycées, 5 000 pour les résidences du CROUS de la région, véritables bouillons de culture de notre jeunes, 20 000 pour les entreprises, en lien avec le MEDEF SUD et la Chambre de commerce et d’industrie régionale, 5 000 pour le monde de la culture, de façon à assurer les répétitions des troupe.

50 000 tests rapides arriveront fin novembre, ils seront attribués en fonction des nécessités à ce moment là. Le comité d’éthique activé lors de la première vague va être réactivé.