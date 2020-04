Coronavirus : la saison est officiellement terminée pour les handballeurs de Saran

La décision était attendue, elle est désormais officielle. La Ligue nationale de handball a décidé aujourd'hui de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 pour les championnats professionnels - la décision avait déjà été prise pour les championnats amateurs. Les classements de Starligue et de Proligue sont gelés, sans relégation mais avec la promotion en Starligue de Cesson-Rennes et de Limoges.

Pour sa part, Saran termine donc officiellement cette saison à la huitième place du championnat de Proligue.

C'était impensable de finir le championnat"

"C'est une décision logique, réagit Fabien Courtial, l'entraîneur de Saran. On avait évalué qu'il nous fallait environ trois ou quatre semaines pour re-préparer les joueurs à la compétition : avec le confinement qui se prolonge, _ça paraissait impensable de terminer le championnat_. Il aurait vraiment fallu pouvoir s'entraîner pendant tout le mois de mai, sinon on risquait des blessures, puis jouer pendant tout le mois de juin : ces délais étaient incompressibles."

L'hypothèse d'une poursuite du championnat à huis-clos avait de toute façon été écartée, souligne Fabien Courtial : "_Contrairement au football, nous ne sommes pas liés, économiquement parlant, aux droits télé. Tous les acteurs étaient assez unanimes pour estimer qu'_une reprise à huis-clos n'aurait eu que très peu de sens pour le handball."

Une petite déception, mais la santé publique importe plus que le hand"

Fabien Courtial reconnaît que, pour le club de Saran, "il y a un petite déception, parce que nous aurions pu, peut-être, prétendre à une place en play-offs, et pendant les play-offs, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais il faut regarder de façon lucide la situation sanitaire, et on comprend bien qu'il y a d'autres priorités que de finir une saison de handball. La santé publique est bien plus importante. Si on me dit que tout le monde va s'en sortir, le petit pincement au cœur que je peux ressentir aujourd'hui sera vite oublié."

Quant à la saison 2020-2021, on ne sait pas encore quand elle reprendra. Saran y travaille déjà, puisque le club a déjà fait signer quatre joueurs en début d'année et espère encore deux recrues. "Il est vraisemblable qu'avec cet arrêt prolongé, il faudra une préparation estivale plus longue, pour pouvoir réathlétiser les joueurs", confie Fabien Courtial.