Coronavirus : la Saône-et-Loire passe en zone rouge, le préfet prend de nouvelles mesures

Le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants est en hausse rapide en Saône-et-Loire, ainsi que le nombre d'hospitalisations. Le département va passer en zone rouge ce week-end. Par conséquent, le préfet prend deux arrêtés applicables dès ce lundi 21 septembre 2020 jusqu'au 31 octobre : l'extension du port du masque dans l'espace public et la suspension de l'autorisation tardive de fermeture des débits de boissons.

"Le département de Saône-et-Loire devrait être classé parmi les zones de circulation du virus (zone rouge) à l'issue de la parution d'un décret au Journal Officiel ce week-end," indique la préfecture dans un communiqué reçu ce vendredi 18 septembre dans la soirée. Deux mesures sont donc prises, elles seront réévaluées le 31 octobre, en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Le port du masque dans l'espace public, où exactement ?

Le port du masque sera obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus, sur les marchés, les vides-greniers, les brocantes et toute forme de vente au déballage, ainsi que dans un rayon de 50 mètres autour des accès des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur.

Par ailleurs, afin de limiter la propagation du virus dans les espaces extérieurs, le préfet de Saône-et- Loire souhaite, en concertation avec les maires, prescrire par arrêté préfectoral, le port du masque dans les rues les plus fréquentées (piétonnes, commerciales…) aux horaires les plus critiques. Cette mesure semble à ce stade devoir s’imposer dans les communes de plus de 10 000 habitants, où le virus circule le plus activement. Un travail va donc être engagé avec les élus

Fermeture des bars et autres débits de boisson à 1 heure du matin

Les autorisations de fermeture tardive accordées aux débits de boissons sont suspendues. Tous les débits de boissons doivent fermer à 1 heure du matin.