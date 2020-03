Coronavirus : la Sarthe se prépare à passer au stade 3 de l'épidémie

Dix Sarthois contaminés par le coronavirus Covid-19, 140 confinés et une école fermée. La préfecture de la Sarthe, accompagnée de l'Agence régionale de Santé et de l'Inspection académique, a fait un point sur la situation en fin de journée, le jeudi 12 mars 2020. Le passage au stade 3 pourrait arriver dans les prochains jours, mais avant cela il faut vérifier "la capacité d'augmenter le nombre de places en réanimation et l'accueil de personnes en soin intensif continu", explique Stephan Domingo, Directeur de la délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé (ARS) en Sarthe. Cette partie est prise en charge par le Centre hospitalier du Mans. Il accueille déjà neuf patients sarthois contaminés par le Covid-19.

Une fois le stade 3 passé, les établissements périphériques, comme l'hôpital du Bailleul, devront également ouvrir des places dans des espaces sécurisés pour recevoir des Sarthois atteints par le coronavirus.

La médecine de ville réquisitionnée

"Le passage au stade 3 amènera les patients positifs au Covid-19, mais avec un état grippal bénin, à rester à domicile", explique Stephan Domingo de l'ARS. "Les centres hospitaliers se centreront sur les cas les plus graves." Les patients dont la situation n'est pas inquiétante seront donc traités par des infirmiers et des médecins de ville, libéraux ou salariés. Les pharmacies et les laboratoires privés devront aussi rentrer dans la danse. Les laboratoires d'analyses pourront exploiter les échantillons venant de personnes potentiellement atteintes par le coronavirus. Il ne pourront cependant pas effectuer les prélèvements eux-mêmes.

"80% des patients qui déclarent la maladie, peut-être un petit peu plus, ont une forme d'état grippal bénin" - Stephan Domingo, ARS

La préfecture de la Sarthe et l'ARS sont "en phase d'anticipation" du stade 3, souligne Patrick Dalennes, le préfet de la Sarthe. "C'est aussi permettre à la médecine de ville de s'organiser au travers de certaines maisons de santé qui ont de espaces qui permettent peut-être de dédier un cabinet spécifiquement aux patients qui présentent des symptômes de Covid-19", précise Stephan Domingo.

Une école fermée car tous les enseignants sont en quatorzaine

Le préfet de la Sarthe, en collaboration avec l'Agence régionale de Santé et l'Inspection académique a décidé de fermer l'école Pierre-Coutelle, à La-Chapelle-saint-Aubin, du mardi 12 au vendredi 20 mars. Une enseignante est atteinte du coronavirus Covid-19 suite à un voyage en Egypte. Elle a côtoyé ses élèves et les autres professeurs pendant une semaine avant de développer les symptômes. En tout, 40 élèves et une dizaine d'adultes (professeurs et administration) ont été identifiés comme "cas contacts". Ils sont tous confinés. Ce qui fait monter le nombre de personnes à l'isolement en Sarthe à près de 140, après les 93 élèves et élèves du collège de L'Epine au Mans.

Le reste des 224 élèves n'est pas contraint à l'isolement. Comme tous les enseignants sont en quatorzaine, l'école est fermée. L'Inspectrice académique, Patricia Galeazzi, affirme que la "continuité pédagogique" sera assurée grâce à des exercices par correspondances, par internet ou par courrier. Cela "ne remplace pas les cours en présentiel, mais permet d'entretenir les apprentissages des enfants qui sont chez eux", souligne-t-elle. Pour garder les enfants, un des parents peut prendre une autorisation spéciale d'absence. Ce n'est pas un congé maladie, donc il n'y a pas de jour de carence. C'est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale.