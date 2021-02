Coronavirus : la grande section de la crèche Emmanuel-d'Alzon fermée à Nîmes

Deux adultes qui encadrent la section des grands à la crèche Emmanuel d'Alzon de Nîmes ont été testés positifs au variant anglais du Covid-19. Par mesure de précaution, cette section a été fermée. Selon Yvan Lachaud, le directeur de l'Institut Emmanuel d'Alzon, les enfants ne sont pas contact eux-mêmes. "Malheureusement, c'est presque du quotidien, ajoute-t-il. Parce qu'on a déjà fermé une classe préparatoire la semaine dernière, on en a refermé une cette semaine. Aujourd'hui, on a de façon évidente le variant anglais qui circule beaucoup plus. On fait très très attention à tout ça. On s'organise. Notre responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un maximum de protection."