Coronavirus : la situation des manades en Petite Camargue est préoccupante

En raison de l'épidémie et des restrictions en vigueur pour l'endiguer, les manades de Petite Camargue sont dans une situation préoccupante. Le président de la Communauté de communes de Petite Camargue vient à ce titre d'envoyer un courrier au premier ministre et au ministre de l'agriculture pour les interpeller. Selon André Brundu, certaines manades risquent de disparaître définitivement. Les dépenses en frais fixes ne cessent d'augmenter alors que plus rien ne rentre dans les caisses. Les festivités taurines sont à l'arrêt tout comme les locations de salle et les activités touristiques. Les ventes de viande diminuent également.

Les aides financières de la Région Occitanie et de la Communauté de communes ne sont pas suffisantes pour les aider à faire face à cette crise sanitaire. Le président de la collectivité en appelle donc au gouvernement.