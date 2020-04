DIRECT Coronavirus : 480 morts en Moselle, Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir

Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir, pour annoncer probablement le prolongement du confinement, on suite l'évolution de l'épidémie et ses conséquences en direct en Moselle et dans le Pays haut.

Ils ont déjà fait une croix sur les vacances de Pâques. En Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, les professionnels du tourisme craignent maintenant un été en demi-teinte.

11h30 : La CGT d'ArcelorMittal Florange écrit au Préfet de la Moselle et lui demande une rencontre au sujet de la fermeture programmée de la cokerie de Sérémange-Erzange. Dans son courrier, le syndicat dénonce "un projet déjà bien travaillé et préparé en amont depuis des mois." La direction du groupe sidérurgique avait annoncé la semaine dernière que les discussions sur cette fermeture débuteraient une fois le confinement levé. "Nous n’osions imaginer que la crise sanitaire mondiale exceptionnelle que nous vivons puisse servir de prétexte à entériner la fermeture d’un tel outil de production" écrit la CGT.

11h15 : Près de 185 infirmiers et infirmières de Lorraine ont suivi une formation accélérée pour aller travailler dans les services de réanimation. 48 heures de théorie, mais surtout de pratique, proposées par le CHRU de Nancy pour renforcer les équipes. C'est à lire ici.

10h35 : C'est une profession qui représente 10% du PIB de la région Grand Est : les hôteliers et restaurateurs souffrent beaucoup du confinement. Les restaurants sont fermés depuis près d'un mois, ainsi que quasiment tous les hôtels de la région. Deux hôtels, en Moselle, sont réquisitionnés par l'Etat. Les professionnels dénoncent des aides de l'Etat, comme le chômage partiel, qui tardent à arriver. Ils craignent aussi pour l'avenir, car les réservations pour cet été sont décommandées les unes après les autres. Ils ont également peur que les gestes barrières et la distanciation sociale ne laissent des traces, et que les Français boudent les bars et restaurants même après le confinement.

Les hôteliers et restaurateurs du Grand Est attendent plus d'aides de la part du gouvernement © Maxppp - Stephane Lefèvre

10h30 : Le confinement ne convient toujours pas à certains... Deux Mosellans vont être jugés demain en comparution immédiate pour non respect des règles ce week-end. Le premier, 29 ans, a été interpellé vendredi dans le centre-ville de Metz, il a été contrôlé 6 fois sans attestation. Le second, 38 ans, contrôlé 7 fois en infraction, a été arrêté samedi. Tous deux ont été placés en garde à vue puis écroués.

10h20 : En Moselle, le coronavirus a tué 480 personnes dans les établissements hospitaliers. Plus d'un millier de patients sont hospitalisés, dont 159 en réanimation, un chiffre stable.

10h15 : Le cap des 2.000 morts du Covid 19 a été franchi avant-hier dans le Grand est. Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, le nombre de morts est de 2.064 ce matin dans nos hôpitaux. Près de 4.900 personnes hospitalisées, un chiffre en légère hausse par rapport à samedi. On compte aussi plus de 4.700 malades qui ont pu rentrer chez eux.

10h : Bienvenue dans ce direct pour suivre la situation en Moselle et en Lorraine.