INFOGRAPHIE - Coronavirus : la situation épidémique inquiète dans le Pas-de-Calais

En France, 20 départements sont sous surveillance renforcée. Les préfets consultent avant de prendre des décisions face à l'épidémie de Covid-19. La région Hauts-de-France est particulièrement concernée. Quatre départements sont dans le viseur : la Somme, l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais.

Ce dernier département préoccupe les autorités sanitaires. Il présente des signes de reprises de l'épidémie avec un taux d'incidence qui frôle les 400 cas pour 100 000 habitants, pratiquement deux fois plus qu'au niveau national. Pour autant, les résultats sont très contrastés en fonction des territoires, entre l'arrière pays boulonnais, très touché et l'est du département, beaucoup moins impacté.

Situation contrastée selon les territoires

Avec un taux d'incidence de près de 600 pour 100 000 habitants, c'est la communauté de communes de Desvres-Samer dans l'arrière pays boulonnais, qui affiche les résultats les plus préoccupants.

Viennent ensuite le pays de Lumbres, les campagnes de l'Artois, autour d'Avesnes le Comte, et le pays de St Omer. Des zones rurales, un peu excentrées et pourtant touchées dans des proportions qui sont quasi-inexplicables. Coincées entre le Dunkerquois et la Baie de Somme, qui avait été particulièrement impactée en février, ces terrritoires ont peut-être été contaminés par ricochet, ou à cause d'un relachement des gestes barrières.

Les élus partagés sur un confinement généralisé le week-end

Mais comment expliquer dans ce cas là que le pays d'Opale autour de Guines est beaucoup moins impacté? Pas de données scientifiques, mais des mesures à prendre dans le Pas de Calais, qui seront, soit territorialisées, soit généralisées. Alors pourquoi pas une généralisation du port du masque sur l'ensemble du département ? Un contôle plus stricte de l'accès aux grandes surfaces ? Quant à un confinement généralisé les week-ends, les élus sont partagés et c'est l'enjeu des consultations que mène actuellement le préfet.