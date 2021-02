Alors que la vaccination a débuté dans les Hauts-de-France comme partout en France, la situation épidémique reste tendue dans la région. Le nombre de contamination est stable mais les hospitalisations et les nombre de patients en réanimation sont à la hausse.

Coronavirus : le point sur l'épidémie et la vaccination dans les Hauts-de-France

Plus de 120 000 personnes ont reçu une première dose dans les Hauts-de-France au 3 février 2021, selon Santé Publique France

Un troisième confinement n'est pas à l'ordre du jour, du moins pour l'instant. Le Premier ministre Jean Caxtex a écarté cette hypothèse jeudi soir lors d'une conférence de presse sur la situation épidémique et la vaccination en France.

La situation épidémique est stable dans notre pays. Dans les Hauts-de-France, le nombre de contamination augmente depuis le début de l'année mais il n'explose pas, ce que l'on pouvait redouter après les fêtes et alors que le variant anglais circule en France.

Pas d'explosion des contaminations

A l'échelle régionale, le taux d'incidence est de 215 cas pour 100 000 habitants au 31 janvier 2021 (211 la semaine précédente), très proche de la moyenne nationale qui s'établit à 212 cas, selon les chiffres de Santé Publique France

Ce sont les départements de la Somme et de l'Aisne qui sont les plus touchés avec un taux d'incidence de 255 cas pour 100 000 habitants. L'Oise suit avec 247 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence est de 207 cas pour 100 000 habitants dans le Nord et 184 dans le Pas-de-Calais.

68% des lits occupés dans la région

Dans les Hauts-de-France, 68% des lits de réanimations sont occupés par des patients atteint de la Covid-19. La tension hospitalière est importante dans l'Oise avec un taux d'occupation de 106%. Un taux d'occupation élevé dans l'Aisne (88%) et dans le Pas-de-Calais (85%). Il est de 60% dans le Nord, et de 47% dans la Somme.

Au 4 février 2021, 2 620 personnes sont hospitalisées selon Santé Publique France. C'est 70 de plus en une semaine.. On compte 298 patients en réanimation., soit 10 de plus en sept jours.

Plus de 120 000 personnes vaccinées

Dans notre région, 120 538 personnes ont reçu une première dose au 3 février 2021 selon les chiffres de Santé Publique France. Cela représente 2,2% des habitants des Hauts-de-France. Une vaccination qui va s'accélérer, a annoncé le gouvernement jeudi soir lors de sa conférence de presse.