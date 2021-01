Coronavirus : la situation se dégrade en Normandie après les fêtes de fin d'année

Après les fêtes de Noël et du Nouvel An, on observe un regain de l'épidémie de Covid-19 en Normandie. Les contaminations augmentent, tout comme le nombre de personnes hospitalisées, selon les chiffres de Santé Publique France au 11 janvier 2021.

Ce n'est pas une surprise. Les chiffres ne sont pas bons en Normandie après les fêtes de Noël et du Nouvel An. L'épidémie de Covid-19 repart dans la région.

Le premier signe qui ne trompe pas, c'est le nombre de contaminations, ce que l'on appelle le taux d'incidence. Il augmente dans les cinq départements normands.

Plus de contaminations

C'est dans l'Orne qu'il est le plus élevé. Il atteint 191 cas pour 100 000 habitants dans ce département au 3 janvier 2021, selon les chiffres de Santé Publique France contre 164,7 une semaine plus tôt. Il est de 177,4 dans le Calvados. C'est le deuxième taux d'incidence le plus élevé en Normandie.

En Seine-Maritime, le taux d'incidence s'établit à 131,2 cas pour 100 000 habitants. Derrière, on trouve le département de la Manche avec 101,1 cas et l'Eure compte 79,6 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux le plus faible de la région.

A l'échelle régionale, le taux d'incidence est de 119,5 cas pour 100 000 habitants (95,8 la semaine précédente), en dessous de la mo yenne nationale qui s'établit à 144,5 cas, toujours au 3 janvier 2021.

Hospitalisations en hausse

En Normandie, 1 283 personnes atteintes de Covid-19 sont hospitalisées au 11 janvier 2021 selon Santé Publique France. C'est 156 de moins en une semaine. On compte 103 patients en réanimation, soit 10 de plus en une semaine. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 42,5% dans notre région normande.