Coronavirus : la situation se dégrade mais reste sous contrôle dans les Hauts-de-France

Après la découverte de deux patients atteints du variant anglais à Lille et des suspicions dans la Somme, on peut légitimement se demander si l'épidémie ne va pas rebondir dans les Hauts-de-France, surtout après les fêtes de Noël et du Nouvel An.

La situation se dégrade dans la région mais elle reste sous contrôle selon l'Agence régionale de santé. Les cas de contamination sont en hausse. Ce que l'on appelle le taux d'incidence augmente dans tous les départements.

Plus de contaminations

C'est dans la Somme et dans l'Aisne qu'il est le plus élevé. Il atteint 169,9 cas pour 100 000 habitants dans la Somme au 3 janvier 2021, selon les chiffres de Santé Publique France. Il est de 176,6 dans l'Aisne. C'est le taux d'incidence le plus élevé dans les Hauts-de-France.

A l'échelle régionale, le taux d'incidence est de 137,3 cas pour 100 000 habitants (121,3 la semaine précédente), en dessous de la mo yenne nationale qui s'établit à 144,5 cas, toujours au 3 janvier 2021.

Hospitalisations en baisse, cas de réanimation stables

Dans les Hauts-de-France, 2 296 personnes atteintes de Covid-19 sont hospitalisées au 11 janvier 2021 selon Santé Publique France. C'est 74 de moins en une semaine. On compte 243 patients en réanimation. Un chiffre stable sur une semaine. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 55,5%