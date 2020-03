Coronavirus : la solidarité plus que jamais de mise avec France Bleu Breizh Izel

La période de confinement due à l'épidémie de coronavirus suscite beaucoup de questions, d'inquiétudes aussi. L'équipe de France Bleu Breizh Izel se mobilise à vos côtés pour vous informer, vous écouter et plus que jamais rester solidaires.

Le personnel soignant plus que jamais mobilisé

Marie-Christine, infirmière libérale du côté de Motreff, est allée tôt ce mercredi matin chez un monsieur de 91 ans qui voulait partir faire ses courses. "Ils sont nombreux à se demander comment ils vont faire pour manger, j'ai beau essayer de le rassurer et rien à faire. Ils ont l'impression qu'on leur coupe leur liberté, leur lien avec l'extérieur".

Très émue, Marie-Christine pousse un coup de colère "ce sont des gens qui ont connu la guerre, qui se sont battus pour les Français, on est là grâce à eux et là ils vont peut-être partir à cause de ce virus, _je suis stupéfaite_. Tous les efforts que font les infirmiers libéraux, si ça continue ça ne va servir à rien."

Marie-Jo, elle aussi infirmière libérale témoigne : "On arrive à la fin de notre stock de gants et de masques, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite." Le quotidien depuis quelques jours est très compliqué, surtout chez les personnes âgées, seules et parfois isolées "c'est parfois compliqué de faire comprendre aux gens que l'on ne peut pas rester prendre un café avec eux, qu'on ne peut pas enlever le masque dans leurs maisons. Nous les professionnels de santé de ville ou de campagne, on est un peu oublié. On n'a pas réellement de consignes."

Fracture numérique

Jacqueline à Fouesnant est inquiète, "il faut penser à tous les gens qui n'ont pas d'ordinateur, j'ai 81 ans et ma famille vie à 350 kilomètres de chez moi. Comment faire pour consulter son médecin sans devoir aller le voir ?"

Edern, infirmier libéral à Quimper lui répond, "_les infirmiers font des téléconsultations pour faire le lien entre le patient et le médecin_, généralement avec notre smartphone, comme ça l'infirmier prend la tension, voit les signes cliniques et peut renseigner le médecin. Jacqueline par exemple appelle son médecin et demande une télécommunication avec un infirmier libéral qui viendra à son domicile."

Faire les courses pour les autres

Peu à peu, la solidarité s'organise partout en Bretagne et votre radio se fait l'intermédiaire. Hélène par exemple, chauffeur de taxi dans le nord Finistère, a eu des appels de ses clients, "je vais aller leur faire leurs courses ce matin. Je fais ça bénévolement car tout le monde est dans la moise.Il faut qu'on soit tous solidaires, c'est important qu'on soit tous solidaires dans ces cas là."

Continuité pédagogique et soutien aux élèves et aux parents

Nadine est professeur de SVT à Carhaix, elle nous explique "Nous en tant que professeurs, nous devons la continuité pédagogique et _j'aimerais rappeler que des fois des élèves n'ont pas de matériel adapté_. Certains parents culpabilisent beaucoup également." La professeure de collège ajoute "il y a des enfants en grande difficulté et parfois il y a aussi besoin d'aide morale. On va créer encore plus des différences entre les enfants, c'est quelque chose de très difficile." Et de terminer par une autre inquiétude "et si on est collé devant les écrans en permanence, il y a des enfants qui ne vont pas aller bien."

Des questionnements et des inquiétudes aussi

Roger de Quimper explique qu' "au sujet des personnes qui manquent de matériel informatique, peut-être serait-il bon de mettre des attestations dans les pharmacies, les magasins ? Ou trouver un système pour mettre dans les boites aux lettres car beaucoup ne savent pas comment faire."

Télétravail et problèmes de connexions

Stéphane est expert comptable. Il travaille physiquement dans son cabinet "la moitié de l'effectif travaille à distance. On a l'obligation de privilégier le télétravail et parfois ce n'est pas facile car il y a des problèmes de connexions."

Quid des chambres d'hôtes ?

Difficultés également pour Marie-Pierre à Santec qui a des gîtes "évidemment j'ai eu _des annulations_, pour mars mais aussi avril, mai. Les gens s'inquiètent."

Et ceux qui continuent à travailler...

Pascal s'inquiète du "sort des employés d'usine qui travaillent 8 heures côte à côte sans masque ? Il y a d'autres exemples comme les caissières."

Au bout du rouleau, Alain a sa femme hospitalisée

Alain, habitant en centre-Bretagne, se préoccupe des personnes hospitalisées avant le coronavirus. "Ma femme est hospitalisée pour un cancer à Carhaix, je trouve qu'il y a beaucoup moins de suivi médical envers ces gens là. Ma femme ne peut pas parler, elle m’envoie beaucoup de textos d'angoisse, je ne sais pas quoi faire, je suis au bout du rouleau."

Et de nombreux, nombreux remerciements

Nady de Châteauneuf-du-Faou souhaite tirer son chapeau "a_ux routiers et aux personnels soignants_, il n'y a pas de reconnaissance."

Marie-Jo, infirmière libérale pense à son gendre routier "qui continue à travailler, les routiers qui partent à la semaine n'ont plus aucun endroit pour aller manger, pour aller aux wc... Je leur tire mon chapeau ! Pensez à eux qui font tout ce qui faut pour qu'il n'y ait pas de pénurie, ne vous précipitez pas dans les rayons des magasins."

Maryline veut remercier les porteurs de journaux car "j'ai toujours mon journal le matin, ça nous permet en plus de la radio, la télé, d'avoir des informations. Je n'ai pas accès à internet et dans le journal j'ai pu avoir attestation pour sortir."

Didier, de Carhaix; ajoute "on a tendance à oublier beaucoup de gens qui travaillent, il y a tous les personnels soignants évidemment mais aussi _toutes les caissières, ceux qui approvisionnent les rayons_."

